L'oroscopo di domani, giovedì 21 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, mercoledì 20 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C'è ancora tanta vitalità focosa con il Sole che è oramai in Ariete e la Luna ancora in Leone. Tante energie sospinte anche dalla primavera! Il segno fortunato è l'Ariete stesso, mentre il segno sfortunato il Toro.

Approfittiamo del fuoco nel cielo anche nell'oroscopo di domani, giovedì 21 marzo 2024: la primavera porta energie che sono avvalorate anche dal Sole in Ariete e, soprattutto, dalla Luna in Leone. Marte percorre gli ultimi gradi dell'Acquario, e sfodera tutto il suo idealismo. Il segno fortunato è l'Ariete mentre il segno sfortunato il Toro. Ma per pochissimo!

Ariete

Amore: hai quello sguardo arrapato alla Fantozzi quando guarda la signorina Silvani.

Lavoro: stai producendo documenti e progetti per la prossima decade.

Fortuna: si accende con la passione.

Il consiglio del giorno: adatta la tua andatura agli altri se non vuoi restare da solo.

Voto: 8 + a bomba.

Toro

Amore: temi ti possa deludere profondamente.

Lavoro: prova a mettere un po’ di verve in quello che dici, potresti dar addormentare gli interlocutori.

Fortuna: la ritrovi nel riposo e nel relax.

Il consiglio del giorno: l’autoironia potrebbe aiutarti molto.

Voto 6 – non come vorresti.

Gemelli

Amore:come il frutto proibito.

Lavoro: voi siete capai di idee dell’altro mondo.

Fortuna: vi incita come il tifo a una gara di velocità.

Il consiglio del giorno: andate al parco a fare le ‘ripetute’.

Voto 8 e mezzo atleti.

Cancro

Amore: così bello da far girare a tutti la testa.

Lavoro: cerca un tema su cui sei imbattibile.

Fortuna: come il correttore elimina tutti i segni di stanchezza.

Il consiglio del giorno: manicure nei colori primaverili di tendenza.

Voto 6 solo bellezza.

Leone

Amore: ti deve riempire di attenzioni.

Lavoro: anche qui sei sempre al centro dell’attenzione.

Fortuna: ti piace come i flash dei paparazzi.

Il consiglio del giorno: ricorda che è anche bello partecipare, non solo vincere.

Voto 7 e mezzo egocentrico.

Vergine

Amore: non ti convince per niente.

Lavoro: vedi un po’ troppi errori secondari che perdi il centro.

Fortuna: pensi di poter fare facilmente a meno.

Il consiglio del giorno: non sempre gli imprevisti sono delle tragedie, ricordatelo.

Voto 6 e voglia di controllo.

Bilancia

Amore: pronti, attenti, via!

Lavoro: poco ti importa.

Fortuna: solo quando sei stravolta dalla passione.

Il consiglio del giorno: puoi scatenarti come meglio credi.

Voto 6 e mezzo sexy.

Scorpione

Amore: ne conosci ogni minima sfumatura, anche troppo9.

Lavoro: sempre l’impiegato modello, o quasi.

Fortuna: arriva solo quando ne hai effettivamente bisogno.

Il consiglio del giorno: abbonamento a Novella Duemila.

Voto 6 – curiosissimo.

Sagittario

Amore: lo vuoi che si incastri perfettamente.

Lavoro: sei puntiglioso e meticoloso.

Fortuna: come un paracadute pronto all’occorrenza.

Il consiglio del giorno: programma i prossimi viaggi anche solo in giro per l’Italia.

Voto 8 e mezzo giramondo.

Capricorno

Amore: lasciati andare senza limiti.

Lavoro: sei bravissimo a incasinare tutto.

Fortuna: neppure lei può mettere in ordine il tuo caos.

Il consiglio del giorno: non è il momento per fare il cambio di stagione.

Voto 6 ma non di più.

Acquario

Amore: solo come allenamento giornaliero.

Lavoro: potrebbe darti più soddisfazioni se solo ci credessi di più.

Fortuna: per averla non serve la formula magica.

Il consiglio del giorno: impegnati anche quando non ne hai voglia.

Voto 7 malmostoso.

Pesci

Amore: tutto per voi gira intorno all’amore.

Lavoro: credete profondamente in quello che fate.

Fortuna: è come l’addizione il risultato è sempre in crescita.

Il consiglio del giorno: guardate la serie ‘Morte e Altri Dettagli’

Voto 7 ispirati.