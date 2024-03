L’oroscopo di domani, martedì 19 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 19 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Cancro malinconicamente saluta la fine dell’anno astrologico. Con domani il Sole entra al grado zero dell’Ariete, e ricomincia un nuovo ciclo: è equinozio di primavera! Il segno fortunato è il Cancro, mentre il segno sfortunato è l’Ariete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

C'è ancora tanta emotività nell'oroscopo di domani, martedì 19 marzo 2024. Il Sole si trova all'ultimo grado del segno dei Pesci, perfettamente sestile a Plutone, mentre la Luna persiste in Cancro. Tante emozioni per salutare l'ultimo grado del cerchio dello Zodiaco: domani il Sole entra al grado zero del segno dell'Ariete e sarà equinozio di primavera. Il segno fortunato è il Cancro stesso, mentre il segno sfortunato è l'Ariete, inconsapevole della sua forza.

Ariete

Amore: emozioni impetuose fuori controllo.

Lavoro: ti assicuro che saper utilizzare bene la dialettica non è da tutti.

Fortuna: non criticarla troppo se non è una qualità.

Il consiglio del giorno: le tue azioni sono come dei boomerang che ti potrebbero ritornare addosso, ricordatelo.

Voto: 6 – malmostoso.

Toro

Amore: lo moltiplica per mille.

Lavoro: concediti qualche azzardo.

Fortuna: dona quel goccio di grinta fondamentale.

Il consiglio del giorno: rileggi i diari del liceo, possono essere fonte di ispirazione.

Voto 7 pronto al salto.

Gemelli

Amore: a giornate alterne.

Lavoro: avanti tutta senza indugio.

Fortuna: non razionalizzatela, dovete solo percepirla.

Il consiglio del giorno: attività manuali come il bricolage.

Voto 8 tutto di testa.

Cancro

Amore: ne conosci tutte le sfumature.

Lavoro: il buon senso è innato.

Fortuna: la bontà ti accompagna in ogni tua azione.

Il consiglio del giorno: fai volontariato nelle associazioni del tuo quartiere.

Voto 7 + fantastico.

Leone

Amore: solo per pennichelle riposanti.

Lavoro: la tua agenda troppo caotica è quasi debilitante.

Fortuna: vorresti farla uscire al tuo posto per stare a casa tranquillo.

Il consiglio del giorno: riduci attività e appuntamenti, anche quelli di svago.

Voto 6 e mezzo e voglia di sonno.

Vergine

Amore: no frills.

Lavoro: vorresti che fosse senza ingorghi come l’autostrada la domenica mattina presto.

Fortuna: non è fondamentale ma tu non la disdegni.

Il consiglio del giorno: ripulisti in casa da tutto quello che ti ingombra.

Voto 6 + da snellire.

Bilancia

Amore: passione irrefrenabile.

Lavoro: come scalare l’Everest in pieno inverno.

Fortuna: la concentri in cose futili.

Il consiglio del giorno: acquista una guida turistica sulle isole greche, tua prossima meta estiva.

Voto 6 e mezzo appannata.

Scorpione

Amore: sai esattamente come far impazzire il partner.

Lavoro: hai sempre una chiave di lettura attiva e propositiva.

Fortuna: si moltiplica quando sei in compagnia.

Il consiglio del giorno: cena romantica ogni volta che ti capita senza dover aspettare.

Voto 7 generoso.

Sagittario

Amore: sai esattamente quante calorie consuma.

Lavoro: sei come le truppe d’assalto, pronto a tutto.

Fortuna: non credi al caso ma solo al duro lavoro.

Il consiglio del giorno: guarda un film romantico per addolcirti.

Voto 8 sportivo.

Capricorno

Amore: ti fa girare la testa.

Lavoro: cerca di non improvvisare.

Fortuna: lo sai anche tu che vincere alla lotteria non è un merito particolare.

Il consiglio del giorno: l’ascolto è una capacità che devi imparare a sviluppare.

Voto 6 – poco per il tuoi standard.

Acquario

Amore: è u istinto naturale.

Lavoro: seguire i sogni è un’obbligo.

Fortuna: ti regala minuti di recupero al bisogno.

Il consiglio del giorno: dedicati alle tue passioni.

Voto 8 e mezzo entusiasta.

Pesci

Amore: fuori classe.

Lavoro: tutto fila per il verso giusto.

Fortuna: volteggia come le ginnaste della areal dance.

Il consiglio del giorno: valutate investimenti a tutto tondo.

Voto 8 e mezzo felicissimi.