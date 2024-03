L’oroscopo di domani, lunedì 18 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 18 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Questa settimana inizia con un pieno di emozioni: la Luna in Cancro e il Sole ancora per oggi congiunto a Nettuno parlano di ideali ma anche di empatia. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato è la Bilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, lunedì 18 marzo 2024 è perfetto per farci iniziare la settimana con emotività, empatia, grandi ideali e con la voglia di stare bene e far stare bene chi abbiamo intorno. Un lunedì più attento quindi alle persone oltre che alle faccende. Con la Luna ancora in Cancro, il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato è la Bilancia che si sente incompresa.

Ariete

Amore: pretendi che ti legga nel pensiero.

Lavoro: pretendi sempre di avere l’ultima parola.

Fortuna: ne avresti a disposizione ma sei convinto di poter far meglio.

Il consiglio del giorno: il regalo perfetto per te è una lente di ingrandimento alla Sherlock Holmes.

Voto: 7 e mezzo attentissimo.

Toro

Amore: lo tieni stretto stretto.

Lavoro: ti impegni solo per le citazioni romantiche.

Fortuna: ti da le dritte giuste per conquistare il partner.

Il consiglio del giorno: ripassa le lezioni di astronomia del liceo.

Voto 6 pondera le parole.

Gemelli

Amore: lo definisci con parole e fatti.

Lavoro: non sperate di poterla fare sempre franca.

Fortuna: ci sono ottimi segnali ma non fare troppa pubblicità.

Il consiglio del giorno: allenati a giocare a scarabeo imparando nuove parole sul dizionario.

Voto 8 – risky business

Cancro

Amore: un tutt’uno di corpi e di anime.

Lavoro: ti impegni solo se tutti ti apprezzano e ti stimano.

Fortuna: ti garantisce tutto quello che vuoi come una bacchetta magica.

Il consiglio del giorno: acquista lenzuola di seta per le tue notti romantiche.

Voto 7 dolcissimo.

Leone

Amore: hai tutto il tempo per recuperare.

Lavoro: vedrai che alla fine anche il collega precisetto dovrà darti ragione.

Fortuna: non è ancora sole pieno ma di certo è passata la tempesta.

Il consiglio del giorno: impara a fare i tutorial sui social.

Voto 6 e mezzo quasi brillante.

Vergine

Amore: ragazzaccia.

Lavoro: ti piace moltissimo puntare i piedi.

Fortuna: la regali al primo che incontri per strada.

Il consiglio del giorno: ascolta heavy metal a tutto volume.

Voto 6 – rocker.

Bilancia

Amore: scatenata senza freni.

Lavoro: qui dovresti far proprio la brava bambina.

Fortuna: funziona a singhiozzo.

Il consiglio del giorno: trascorri un’oretta in palestra per scaricare le energie extra.

Voto 6 e mezzo irriverente.

Scorpione

Amore: ti piacciono i ritmi lenti e delicati.

Lavoro: non ti deve assolutamente stressare.

Fortuna: te la giochi al Superenalotto.

Il consiglio del giorno: invia messaggini intriganti al tuo crush.

Voto 7 tutto emozioni.

Sagittario

Amore: come i pirati quanto urlano: ‘all’arrembaggio’.

Lavoro: forse con un look migliore tutti di darebbero ragione.

Fortuna: è concentrata totalmente nel tuo super cervello.

Il consiglio del giorno: opta per un outfit classico senza eccessi.

Voto 8 – energico.

Capricorno

Amore: lo sfidi a singolar tenzone.

Lavoro: ti piace tenere tutto con il fiato sospeso.

Fortuna: se tutto va bene e unicamente per merito suo.

Il consiglio del giorno: prova a non avere sempre l’ultima parola su tutto.

Voto 6 – tignoso.

Acquario

Amore: sai sempre come metterci un tocco speciale.

Lavoro: essere protagonista indiscusso inizia a piacerti parecchio.

Fortuna: pronto a farla diventare la tua migliore amica.

Il consiglio del giorno: fai l’amore a tutte le ore.

Voto 8 e mezzo tutto cuore.

Pesci

Amore: vi impegnate al massimo per renderlo felice.

Lavoro: con voi ci si sente in una botte di ferro.

Fortuna: perfettamente abbinata al vostro cuore.

Il consiglio del giorno: organizzate un weekend a sorpresa per il vostro partner.

Voto 8 tutto cuore.