L’oroscopo di domani, domenica 17 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 17 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Questa giornata è perfetta per ritagliarci tempo per pensare a quello che di grande, grato e bellissimo vogliamo condividere con chi ci sta intorno. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, domenica 17 marzo 2024, la Luna passa nel segno del Cancro, così la forza introspettiva ed idealista del Sole congiunto a Nettuno vira verso un'immensità del sentire, e un bisogno di abbracci cosmici con l'umanità intera. Vale soprattutto per i segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione! Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Capricorno. È una giornata perfetta per esprimere i nostri sentimenti più vivi e anche i progetti di coppia.

Ariete

Amore: facilissimo compromettersi, non scivolare.

Fortuna: siamo un po’ carenti, ma compensi alla grande.

Il consiglio del giorno: sporcati le mani e semina qualche ortaggio di marzo: piselli, fave o lattuga.

Voto: 7

Toro

Amore: è rientrato nel tuo campo visivo un passetto alla volta.

Fortuna: ti bacia con calore.

Il consiglio del giorno: cucina il tuo piatto preferito così come lo faceva la mamma.

Voto: 8

Gemelli

Amore: chi ha bisogno di cuori e rose quando si anno fuoco e dinamite?

Fortuna: vincete solo se avete il coraggio di scommettere su voi stessi.

Il consiglio del giorno: ma se provaste a vedere se vi ricordate come pattinare?

Voto : 7

Cancro

Amore: la mano della persona che ami nella tua.

Fortuna: tu la ami e lei ricambia.

Il consiglio del giorno: Fatti fare un massaggio maxillo facciale.

Voto : 8

Leone

Amore: accogliente quanto un letto di chiodi.

Fortuna: è l’Everest e tu sei in infradito.

Il consiglio del giorno: sfogati! scrivi una lettera piena di parolacce e poi bruciala.

Voto: 5

Vergine

Amore: cerchi solo un abbraccio sicuro e carezze sulla testa.

Fortuna: ma quale fortuna? vuoi solo solide realtà.

Il consiglio del giorno: Una nuova versione di mangia, prega e ama: trita, impasta, inforna e friggi.

Voto: 6

Bilancia

Amore: se pensi troppo ti giochi la passione.

Fortuna: il tuo ferro di cavallo è appeso storto, raddrizzalo!

Il consiglio del giorno: impara a spazzolare il tuo corpo a secco prima della doccia.

Voto: 6

Scorpione

Amore: romanticismo che scava nel profondo come una trivellatrice. Hai detto trivellatrice?

Fortuna segui l’istinto.

Il consiglio del giorno: fai shopping tra le anteprime di primavera.

Voto: 7 1/2

Sagittario

Amore: forse, se dovesse capitare, virtualmente.

Fortuna: oggi non esiste.

Il consiglio del giorno: fatti dare una sistemata al look da un vero professionista.

Voto: 6

Capricorno

Amore: non hanno ancora inventato qualcuno che possa tollerarti oggi.

Fortuna: è dalla tua parte ma tu non fai che lamentarti.

Il consiglio del giorno: segui il tuo istinto e datti pure alla macchia.

Voto: 5

Acquario

Amore: come un parco di divertimenti.

Fortuna: lampi di genio.

Il consiglio del giorno: Non credo ci sia bisogno di dirtelo, ma non prendere impegni.

Voto: 8

Pesci

Amore: un profumo delicato di fiori di primavera.

Fortuna: ti sorride a pieni denti.

Il consiglio del giorno: invita per un tè e una chiacchiera sincera una persona cara.

Voto: 9