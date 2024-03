L’oroscopo di domani, sabato 16 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 16 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Grande creatività e voglia di condividere pensieri ma anche progetti ed ideali. Cè una bella Luna in Gemelli e questo ci dice che il segno fortunato è la Bilancia, mentre il segno sfortunato il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, sabato 16 marzo 2024 è pieno di creatività e ha bisogno di lasciare spazio alle emozioni, i pensieri, i grandi progetti. Il Sole è congiunto a Nettuno, mentre la Luna si trova nel creativissimo segno dei Gemelli. Ottima giornata per andare alle mostre o al cinema, ma anche per organizzare cene e pomeriggio con gli amici di sempre. Il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: guarda mamma, senza freni!

Fortuna: è dalla tua parte: divertiti!

Il consiglio del giorno: prova un volo in una galleria verticale.

Voto: 8

Toro

Amore: romantica indolenza.

Fortuna: come nelle uova di cioccolato, la trovi nelle sorprese.

Il consiglio del giorno: serata al cinema seguita da cenetta romantica o una degustazione di cocktail.

Voto: 7

Gemelli

Amore: una serie di sveltine molto spontanee.

Fortuna: quando la distribuivano eri in fila per la parlantina.

Il consiglio del giorno: procurati delle belle scarpette da trail running e vai …

Voto : 6

Cancro

Amore: i tuoi baci sono dolci freccette e il tuo parter è il besaglio.

Fortuna: l'ottimismo ti apre le porte della fortuna.

Il consiglio del giorno: crea un album fotografico dei momenti speciali passati insieme a chi ami.

Voto : 7

Leone

Amore: sei approcciabile quanto la teoria delle stringhe.

Fortuna: fai scappare pure lei.

Il consiglio del giorno: leggi, studia, crea, immagina: peccato sprecare questo bel Mercurio.

Voto: 5

Vergine

Amore: maneggiare con cura, scotti parecchio.

Fortuna: certi cambiamenti, con la giusta prospettiva, sono una vera fortuna!

Il consiglio del giorno: svuota la mente e non solo i cassetti.

Voto: 5

Bilancia

Amore: un po’ carnale e un po’ cervellotico.

Fortuna: assolutamente irrilevante.

Il consiglio del giorno: scegli un programma a puntate di una qualsiasi serie americana fatta di bellocci che cercano l’anima gemella per sentirti subito un premio Nobel per la fisica.

Voto: 7

Scorpione

Amore: non avrei mai pensato di poterti dare della profumiera. Oggi sì.

Fortuna no, vabbeh, lascia stare.

Il consiglio del giorno: leggi un manuale sui sogni lucidi.

Voto: 6, hai comunque Venere dalla tua parte.

Sagittario

Amore: sei carico a pallettoni ma non sopporti nessuno.

Fortuna: ti senti come un gatto nero sotto ad una scala.

Il consiglio del giorno: fai un test di armocromia ed elimina i colori che non ti valorizzano.

Voto: 5

Capricorno

Amore: romantico così non ti fai vedere spesso.

Fortuna: come l’aria. Abbondante.

Il consiglio del giorno: coccola il tuo spirito.

Voto: 8

Acquario

Amore: chi più ne ha più ne metta.

Fortuna: sei impegnato su altri fronti.

Il consiglio del giorno: Prendi la bicicletta e parti per un'avventura su due ruote.

Voto: 7

Pesci

Amore: da pronto intervento insulinico.

Fortuna: ti affidi all’Universo e non ti manca nulla.

Il consiglio del giorno: scrivi una lettera d’amore all’Universo.

Voto: 8, nonostante la Luna un po’ difficile.