L'oroscopo di domani, venerdì 15 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 15 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Gemelli e il Sole in Pesci vicinissimo a Nettuno, continua ad amplificare creatività e curiosità: il segno fortunato è l'Acquario mentre il segno sfortunato la Vergine.

La creatività è fortissima nell'oroscopo di domani, venerdì 15 marzo 2024, con il Sole sempre vicinissimo a Nettuno nei Pesci ma anche la Luna in Gemelli: segno della socievolezza leggera e vivace. Il segno fortunato di domani sarà l'Acquario, nonostante sia stato abbandonato da Venere, mentre il segno sfortunato è la Vergine.

Ariete

Amore: sei un vero fenomeno nelle dichiarazioni romantiche.

Lavoro: hai la capacità di contrattare anche con i commerciali più tosti.

Fortuna: si manifesta con gentilezza e diplomazia.

Il consiglio del giorno: puoi serenamente chiedere lo sconto su tutti i capi di abbigliamento primaverile e così rifare tutto il tuo guardaroba.

Voto: 8 e mezzo molto convincente.

Toro

Amore: ti piace solo alla vecchia maniera.

Lavoro: non vuoi assolutamente modificare lo status quo.

Fortuna: ti conferisce uno stile unico che ti assicuro fa invidia a molti.

Il consiglio del giorno: organizza un tour enogastronomico per le regioni d’Italia.

Voto 7 tutto cultura e tradizione.

Gemelli

Amore: lo volete assolutamente perfetto come l’incastro di un puzzle.

Lavoro: mettete in questo campo tutta la passione, l’energia e la vostra insuperabile intelligenza.

Fortuna: vi sentite come quando Super Mario trova la stellina psichedelica e può sconfiggere tutti i nemici unicamente toccandoli.

Il consiglio del giorno: fate progetti in grande e lavorate per raggiungerli.

Voto 8 incontenibili.

Cancro

Amore: ti perdi per ore negli occhi del partner.

Lavoro: sei una mascotte perfetta.

Fortuna: ti rincuora sempre nei tuoi momenti di sconforto quotidiano.

Il consiglio del giorno: prepara una delle ricette della nonna che sei certo ti vengano perfette.

Voto 6 sulle nuvole.

Leone

Amore: ti piace solo se è molto intelligente e aggiornato.

Lavoro: hai la fregola di fare tutto e subito e per di più ti viene pure bene.

Fortuna: al momento non è al top ma tu l’ottimizzi perfettamente.

Il consiglio del giorno: sei pronto a pianificare tutta la tua estate

Voto 7 rapidissimo.

Vergine

Amore: al momento è un tema ignoto.

Lavoro: hai il passo così deciso che tutto il palazzo rimbomba appena timbri il cartellino.

Fortuna: Hai bisogno di misurarla per poterla classificare al meglio.

Il consiglio del giorno: trascorri la serata con un bel libro in totale tranquillità.

Voto 6 – fredda.

Bilancia

Amore: hai sempre voglia di amoreggiare con il tuo crush.

Lavoro: dalla tua mente caoticamente ogni tanto arrivano anche buone intuizioni.

Fortuna: pensi solo a come portarla fuori per divertirvi.

Il consiglio del giorno: serata danzante con gli amici di sempre.

Voto 6 e mezzo ballerina.

Scorpione

Amore: riesci anche a visualizzare il ‘lieto fine’.

Lavoro: punti tutto sull’immagine e riesci a fare proprio centro.

Fortuna: ti piace moltissimo averla sempre a disposizione come le consegne delivery a casa.

Il consiglio del giorno: per i tuoi look ispirati alle sfilate della fashion Week anche se dovrai andare in giro in mutande.

Voto 7 molto figo.

Sagittario

Amore: al momento è fuori uso.

Lavoro: punti unicamente alla presidenza.

Fortuna: ormai hai calcolato perfettamente quanto tu possa utilizzarla ogni giorno senza sprecarla.

Il consiglio del giorno: calice di vino rosso per smorza il cattivo umore.

Voto 6 – umorale.

Capricorno

Amore: ti dedichi appassionatamente per tutta la giornata

Lavoro: oggi per te è proprio un ‘duvet day’.

Fortuna: la bellezza non basta ma ti assicuro che regala molto.

Il consiglio del giorno: prenota un massaggio alla tua spa preferita.

Voto 6 e mezzo pigro.

Acquario

Amore: pecchi di improvvisazione.

Lavoro: con te siamo tutti in una botte di ferro.

Fortuna: ti vorrebbe un po’ meno robotico ma si accontenta.

Il consiglio del giorno: concediti un ritmo più rilassato per il weekend.

Voto 8 calcolatore.

Pesci

Amore: lo volete privatissimo e segretissimo.

Lavoro: arriva sempre in secondo piano piano.

Fortuna: la donate volentieri chi ne ha bisogno.

Il consiglio del giorno: lasciate un pizzino d’amore in un luogo a sorpresa per il vostro partner.

Voto 6 + sempre dolci il giusto.