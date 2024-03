L’oroscopo di domani, giovedì 14 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 14 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La luna è in Toro: il segno sfortunato è il Leone, mentre il segno fortunato il Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di domani, giovedì 14 marzo 2024, il Sole é sempre più vicino a Nettuno mentre la Luna, in Toro, é congiunta a Urano. Le emozioni saranno forti, ma soprattutto incontenibili. Difficile tenersi dentro quello che si prova. Il segno sfortunato di domani é il Leone mentre il segno fortunato il Cancro.

Ariete

Amore: ti piacciono le dichiarazioni d’amore stile canzoni ‘Indie rock’.

Lavoro: avere sempre ragione inizia un po’ ad annoiarti.

Fortuna: sai perfettamente come convincerla a starti sempre vicino.

Il consiglio del giorno: Scrivi una lettera con carta e penna alla persona che in questo momento fa palpitare il tuo cuore.

Voto: 8 intelligentissimo.

Toro

Amore: dovresti andare oltre alla posizione del missionario.

Lavoro: non hai alcuna voglia di farti scombinare tutti i tuoi programmi.

Fortuna: hai già la forma perfetta per la prova costume.

Il consiglio del giorno: guarda la serie Supersex sulla vita di Rocco Siffredi.

Voto 7 da sconquassare.

Gemelli

Amore: qui dovreste proprio impegnarvi con studi specifici.

Lavoro: optate per la sintesi, diametralmente opposta a tutta questa grande loquacità.

Fortuna: non perdete troppo tempo a leggere le istruzioni, dovreste invece agire.

Il consiglio del giorno: andate nel reparto ‘comics’ di una libreria per letture più leggere.

Voto 7 boriosi.

Cancro

Amore: ne sei totalmente impregnato.

Lavoro: ti piace moltissimo darti da fare e sai farlo anche con un certo stile.

Fortuna: è un booster che fa risaltare tutte le tue qualità.

Il consiglio del giorno: mostrati per quello che sei, perché sei una meraviglia.

Voto 7 fantastico.

Leone

Amore: fatichi a trovare il ritmo giusto.

Lavoro: sei perfetto per lavorare all’ufficio reclami e controbattere tutte le richieste.

Fortuna: con la logica non riesci proprio ad accaparrartela.

Il consiglio del giorno: niente vocali perché potrebbero partirti dei ‘missili’ lunghi dieci minuti

Voto 6 pronto a discutere.

Vergine

Amore: lo tieni a debita distanza.

Lavoro: le novità troppo facili non non ti convincono.

Fortuna: troppo scettica per poterla utilizzare anche solo per lo svago.

Il consiglio del giorno: non abbandonare mai ai tuoi sogni.

Voto 6 esistenzialista.

Bilancia

Amore: su questo punto sei sempre una gran tenerona.

Lavoro: tu porti solo trambusto più che buone idee.

Fortuna: è come la mamma che mette a posto la tua camera dopo un weekend di bagordi.

Il consiglio del giorno: acquista le riviste di moda con le novità dalle sfilate delle Fashion Weeks.

Voto 6 comunque adorabile.

Scorpione

Amore: ti deve adorare totalmente.

Lavoro: gli intoppi proprio non li sopporti, anzi butti subito giù il telefono.

Fortuna: pretendi che sia come il profumo per ambiente che dà quella sensazione di armonia.

Il consiglio del giorno: vai al mercatino vintage per rimpolpare la tua collezione di dischi.

Voto 6 e mezzo voglia di relax.

Sagittario

Amore: sei sempre pronto a dare il massimo.

Lavoro: tenerti a freno sta diventando complicato.

Fortuna: per funzionare al meglio dovresti stare un pochino più fermo.

Il consiglio del giorno: meditazione per focalizzarsi su un punto alla volta.

Voto 7 – a mille.

Capricorno

Amore: riesci a dare il massimo su questo argomento.

Lavoro: la fretta non ti porta assolutamente buoni consigli.

Fortuna: ti sprona a dare tutto in amore

Il consiglio del giorno: non rispondere ai numeri di telefono sconosciuti.

Voto 6 + distratto.

Acquario

Amore: vuoi un incontro ad armi pari.

Lavoro: non pretendere troppo dagli altri.

Fortuna: la dolcezza è al momento una sconosciuta, peccato.

Il consiglio del giorno: modera i toni quando scrivi i post sui tuoi social.

Voto 7 infervorato.

Pesci

Amore: due cuoricini e una capanna.

Lavoro: la creatività è la vostra arma vincente.

Fortuna: impersonificate totalmente la dea bendata.

Il consiglio del giorno: scrivete tutte le vostre idee geniali su un quadernetto.

Voto 7 + creativi.