L'oroscopo di domani, domenica 10 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 10 marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. La giornata ci permette di ascoltarci nel profondo, con un'empatia verso l'esterno e una consapevolezza nuova verso l'interno: tutto merito della Luna nuova in Pesci. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Sagittario.

L'oroscopo di domani, domenica 10 marzo 2024, già nella prima mattinata ha una bella congiunzione di Sole e Luna nella Luna nuova nel segno dei Pesci. Si tratta dell'ultima fase lunare forte di questo ciclo zodiacale, la più profonda e introspettiva. L'equilibrio non è solo radicamento, ma comprensione del profondo e capacità di sentire una connessione tra noi e l'universo che ci circonda. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: hai un motore con cavalli instancabili.

Fortuna: un modo per brillare lo trovi.

Il consiglio del giorno: procurati subito un planner mensile per la scrivania.

Voto: 8

Toro

Amore: l’interruttore per riaccenderti lo hanno mimetizzato benissimo.

Fortuna: nonostante le tue lamentele, te la cavi alla grande.

Il consiglio del giorno: fai shopping di vestiti pre-loved per prepararti alla nuova stagione.

Voto: 5

Gemelli

Amore: ci trascini a letto a suon di battute.

Fortuna: tra le pieghe di questo caos qualcosa statisticamente lo imbrocchi.

Il consiglio del giorno: buttati e scrivi un pezzo di stand-up comedy.

Voto : 7

Cancro

Amore: cerchi profondità ricoperta di qualche strato di miele e granella di zucchero.

Fortuna: ti ripeti come un mantra che questo è l’anno della svolta.

Il consiglio del giorno: un brunch casalingo potrebbe essere proprio quello di cui non sapevi d’aver bisogno.

Voto: 7

Leone

Amore: sembra quasi che tu voglia distrarci per non arrivare al sodo.

Fortuna: arrivare a sera senza sbroccare.

Il consiglio del giorno: disseta il tuo desiderio di leadership e protagonismo diventando il game master in una serata LARP tra amici.

Voto: 5/6

Vergine

Amore: insicura così, potresti abbandonarti tra le braccia del primo che ti fa un complimento.

Fortuna: aspetta e vedi come girano le cose.

Il consiglio del giorno: procurati un libro sull’upcycling.

Voto: 5

Bilancia

Amore: non delude.

Fortuna: sfrutta questa parentesi di determinazione.

Il consiglio del giorno: porta il tuo cappotto invernale preferito a fare l’ultimo giretto prima di riporlo nell’armadio per la prossima stagione.

Voto: 7

Scorpione

Amore: è raggiungibile quanto la suddetta isola tropicale ma con un clima da una trentina di gradi in meno.

Fortuna dicono che la mia porti fortuna, evidentemente non ne hai calpestate abbastanza.

Il consiglio del giorno: lascia che il cervellino si rilassi, non sei una mucca al pascolo.

Voto: un esplosivo 5

Sagittario

Amore: se ci parli anche così, non possiamo che capitolare.

Fortuna: in luoghi inaspettati.

Il consiglio del giorno: prova a registrare un podcast.

Voto: 6

Capricorno

Amore: tutta questa introspezione ti smonta.

Fortuna: ti fa ancora da navigatore.

Il consiglio del giorno: Metti le doppie notifiche per non scordarti gli appuntamenti.

Voto: 6

Acquario

Amore: anche in questo campo non hai nulla da invidiare ai super eroi.

Fortuna: saper schivare le sòle è già una grande fortuna.

Il consiglio del giorno: sperimenta con la pittura digitale su tablet.

Voto: 8

Pesci

Amore: La vostra dolce metà non sa nemmeno come vi chiamate ma siete già sposati e avete anche un paio di figli.

Fortuna: anche lei è di un altro mondo.

Il consiglio del giorno: dedicati al cake design per splendidi dolci da sogno.

Voto: 7