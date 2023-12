“Ormai viaggiare è un lusso non per tutti, questo si ripercuote sui riavvicinamenti familiari”

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi vuole tornare a casa durante il periodo natalizio deve spesso vedersela con prezzi altissimi dei trasporti. Fanpage.it sta raccogliendo le testimonianze dei vostri viaggi. Il quadro che ne esce fuori è parecchio critico. Se anche tu hai avuto un’esperienza simile o stai avendo difficoltà nel tornare a casa per le feste, scrivici a segnalazioni@fanpage.it o clicca qui.

Riportiamo di seguito uno dei racconti arrivati alla nostra redazione. La persona che ci scrive in questo caso non parla nello specifico dei prezzi dei biglietti aerei per il periodo natalizio, ma descrive più in generale il problema dei costi altissimi per raggiungere le isole e la scarsità di voli e infrastrutture per collegare l'Italia da Nord al Sud.

"Per andare ad Alghero – ci racconta il lettore – dobbiamo spingerci fino a Milano. Sì perché nei tre scali "milanesi" ci sono voli per il nord-ovest Sardegna praticamente sempre". Aggiungendo il costo dello spostamento da Torino fino all'aeroporto, un volo per la Sardegna arriva a costare circa 1000 euro.

La lettera a Fanpage.it

Ho letto della vostra campagna contro il caro voli e volevo raccontare la mia esperienza. Vivo a Torino e sono sposato con un'algherese. I miei suoceri e mio cognato vivono ad Alghero e quindi mia moglie ha spesso l'esigenza e il piacere di andare a trovare la sua famiglia in Sardegna, specialmente durante le feste. Per farlo, a volte prende anche dei giorni di ferie per fare dei weekend lunghi. Più che altro per andare a trovare i genitori che iniziano a diventare anziani.

Ma qui sorge il problema. Oltre ai prezzi proibitivi degli aerei (di cui parlerò dopo), qui in Piemonte abbiamo anche un altro problema, e cioè che non abbiamo voli per Alghero. Ci sono per Cagliari ed Olbia (e senza infrastrutture e mezzi di trasporto adeguati raggiungere Alghero, non è per niente comodo e veloce) ma non per la riviera del corallo, se non in periodo estivo, come se noi piemontesi ci spostassimo in Sardegna soltanto d'estate.

Da Settembre a Giugno, per andare ad Alghero dobbiamo spingerci fino a Milano. Sì, perché nei 3 scali "milanesi" ci sono voli per il nord-ovest Sardegna praticamente tutti i giorni. Qualcuno potrà dire che da Torino a Milano le distanze non sono proibitive, e qui entrano in gioco diversi altri fattori. Perché da Malpensa il volo per Alghero è all'alba, mentre da Bergamo è alla sera tardi, con il ritorno intorno alla mezzanotte.

In più i costi: da Linate un volo per 3 persone A/R costa circa 1000€, ai quali bisogna aggiungere il viaggio in auto, benzina, autostrada ed eventuale parcheggio. Oppure treno più navetta dalla stazione ferroviaria. Da Malpensa o Bergamo i prezzi sono leggermente più bassi, ma a questi bisogna sempre aggiungere i costi per il trasporto e si arriva comunque più o meno ai 1000€.

A tutto ciò bisogna aggiungere le tempistiche per arrivare in aeroporto (da Torino a Bergamo in bus sono 3 ore). Quindi oltre al caro voli, con annessi e connessi, bisogna anche aggiungere i problemi logistici. Ormai viaggiare è diventato un lusso che non tutti possono permettersi e questo si ripercuote, oltre che sui riavvicinamenti familiari, anche sul turismo, soprattutto interno. E per una nazione con forte vocazione turistica non è una bella cosa.

Grazie per l'attenzione. Fulvio.

