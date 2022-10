Ordina il vestito da sposa in negozio ma durante la prova lo indossa e scappa via senza pagare La truffa da cinema si è consumata ai danni di un noto negozio di abiti da sposa di Mirano, nella città metropolitana di Venezia, ma la conclusione non è stata felice per la ladra.

A cura di Antonio Palma

Si era presentata come novella sposina in un negozio di abiti da cerimonia, aveva scelto un vestito da sposa dando le indicazioni per le opportune modifiche ma quando è arrivato il momento della prova d'abito finale, lo ha indossato e con una scusa si è dileguata, dandosi alla fuga senza pagare. La truffa da cinema si è consumata ai danni di un noto negozio di abiti da sposa di Mirano, nella città metropolitana di Venezia, ma la conclusione non è stata felice per la ladra.

La protagonista della fuga, una ragazza di 21 anni di Limena, in provincia di Padova, infatti in poco tempo è sta individuata e smascherata dai carabinieri e denunciata per truffa in concorso con un uomo, ritenuto suo complice nel furto del vestito da sposa dal valore di oltre 1.500 euro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la ragazza padovana si era presentata come una normale cliente nel negozio veneziano commissionando l'abito da sposa e convincendo poi la responsabile del negozio a portarle il prezioso vestito a Limena dove il fratello era il gestore di un locale e l'avrebbe pagata alla consegna. La negoziante ha accettato e si è recata sul posto ma qui però è scattata la truffa.

Quando la commerciante è arrivata a destinazione ha trovato effettivamente ad aspettarla la ventunenne che ha chiesto ovviamente di provare l'abito, recandosi nel bagno del locale. Mentre il complice 38enne intratteneva la donna, la 21enne però è scappata via con l'abito. Non vedendola tornare, la donna è andata a chiedere spiegazioni del ritardo e così il 38enne, che si è rivelato non essere il fratello né tantomeno il gestore del locale, si è defilato anche lui lasciando la negoziante a mani vuote.

La descrizione dei due truffatori però ha portato i carabinieri ben presto sulla strada giusta visto che il 38enne padovano ha già dei precedenti. I militari dell'Arma ieri infatti hanno identificato gli autori della truffa e li hanno denunciati. A seguito di perquisizione domiciliare è stato anche ritrovato il vestito da sposa che è stato restituito ai legittimi proprietari.