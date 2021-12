Operaio muore schiacciato da una gru, dramma al porto di Trieste: proclamato sciopero immediato Il dramma si è consumato questa mattina al Porto di Trieste. La vittima era nel porto del capoluogo friulano per una ditta di smontaggio gru di cui era dipendente.

A cura di Antonio Palma

Il Porto di Trieste

Tragedia sul lavoro questa mattina al Porto di Trieste dove un operaio è morto tragicamente dopo essere stato travolto e schiacciato da una gru su cui sembra stesse operando. Il dramma si è consumato poco dopo le 10 di oggi, venerdì 17 dicembre, nella zona del molo Terzo del Porto Vecchio di Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro in Italia è un uomo di circa sessanta anni residente in Veneto che stava operando nel porto del capoluogo friulano per una ditta di smontaggio gru di cui era dipendente. La tragedia pare si avvenuta proprio durante le operazioni di smontaggio di una delle gru del porto di Trieste.

L'uomo stava lavorando sotto il braccio meccanico dell'apparecchio meccanico e pare avesse iniziato le prime fasi di smontaggio togliendo dei cardini dalla gru stessa quando qualcosa è andato storto: la struttura si è piegato in due e gli è caduta addosso, schiacciandolo. Inutili per lui i successivi soccorsi allertati dai colleghi. Quando vigili del fuoco e sanitari del 118 sono accorsi sul posto era già morto. L'incidente sarebbe avvenuto al di fuori del terminal, in un'area adiacente, che è stata ora interdetta. Sul posto infatti anche le forze dell'ordine e gli ispettori dell'Asl per i rilievi e le verifiche del caso su eventuali mancanze in materie di sicurezza sul lavoro.

La tragedia sul lavoro ha fatto scattare immediatamente la mobilitazione dei sindacati portuali che hanno proclamato immediatamente uno sciopero dei lavoratori del Porto di Trieste per tutta la giornata di oggi. “In questo momento le organizzazioni sindacali sono state informate che nel porto di Trieste è deceduto un lavoratore operante per una ditta di smontaggio delle gru. Un'azienda non portuale. Riteniamo che tale fatto sia assolutamente grave. L'ennesimo omicidio di un lavoratore in nome del profitto” spiegano i sindacalisti al Piccolo. Allo sciopero, partito alle 12, hanno aderito tutte le organizzazioni sindacali presenti: Usb, CGIL CISL e UIL.