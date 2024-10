video suggerito

Operaio investito sui binari, in ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Venezia La circolazione ferroviaria, momentaneamente sospesa sulla linea Bologna – Venezia, tra Castelmaggiore e S.Pietro in Casale, a seguito dell’investimento di un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando sui binari per conto di RFI, è in graduale ripresa. Le Ferrovie dello Stato fanno sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e regionali possono subire deviazioni e cancellazioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

200 CONDIVISIONI condividi chiudi

La circolazione ferroviaria, momentaneamente sospesa sulla linea Bologna – Venezia, tra Castelmaggiore e S.Pietro in Casale, a seguito dell'investimento di una persona, è in graduale ripresa dopo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

L'investimento riguarderebbe un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di RFI che ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità competenti, "alle quali Rfi sta offrendo la più ampia collaborazione. Da una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, al momento dell'investimento il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell'area interessata dalle lavorazioni. Verifiche in corso anche da parte di Rfi".

Anche il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha espresso "profondo cordoglio" per la morte di un operaio investito sulla linea Bologna-Venezia. Salvini segue gli sviluppi di quanto accaduto con estrema attenzione, a partire dall'accertamento della dinamica dei fatti. Lo fa sapere il Mit.

Le Ferrovie dello Stato fanno sapere che i treni Alta Velocità e Intercity sono stati instradati su percorsi alternativi e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Anche i treni Regionali potrebbero subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus per i treni Regionali tra Bologna e San Pietro in Casale.

Di seguito maggiori dettagli:

Il solo treno ICN 774 Roma Termini (22:35) – Trieste Centrale (9:55) del 3 ottobre ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 198 minuti.

del 3 ottobre ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 198 minuti. Il treno FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) – Roma Termini (9:28) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo. I passeggeri in partenza da Rovigo possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo. I passeggeri in partenza da Rovigo possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 9400 Roma Termini (5:35) – Venezia Santa Lucia (9:34) oggi è instradato tra Bologna e Padova sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

oggi è instradato tra Bologna e Padova sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza da Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza da Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34) oggi è instradato tra Bologna e Padova sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

oggi è instradato tra Bologna e Padova sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo e Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Rovigo e Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo e Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Rovigo e Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo. I passeggeri in partenza da Rovigo possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

In aggiornamento.