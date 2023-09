Omofobia a Livorno, coppia insultata per una foto: vittima un musicista e un consigliere comunale Manuel Aspidi e Gianluca Di Liberti avevano partecipato al matrimonio della cantante Karima Ammar, postando successivamente una foto. “Poveracci” , “fate ridere” ,”dovete crepare” i commenti ricevuti. Il sindaco di Livorno: “La città respingerà con fermezza questa cultura dell’odio”.

A cura di Matteo Pelliccia

A Livorno, Manuel Aspidi e Gianluca Di Liberti, rispettivamente musicista e consigliere comunale di Forza Italia in città, sono state vittime di commenti omofobi e discriminatori. I due avevano postato sui social una foto che li ritraeva mentre partecipavano al matrimonio della cantante Karima Ammar. La cerimonia si è svolta a Palazzo comunale a Livorno.

Sia Aspidi che Di Liberti hanno condiviso la gioia di aver preso parte all'evento attraverso i social. Proprio qui, però, la coppia è stata raggiunta da un lato da commenti di affetto e amore, dall'altro anche da insulti e offese. "Poveracci", "fate ridere" o "dovete crepare", alcuni dei commenti apparsi sui profili dei due. Tra le terribili risposte ricevute dalla coppia, molte condivise dallo stesso Aspidi su Facebook, è possibile leggere ad esempio "da vomito". Altri ancora hanno augurato ai due di "crepare il prima possibile".

In accompagnamento agli screenshot dei commenti, Aspidi ha scritto: "Personalmente non mi toccano, ma ci sono persone che potrebbero subire negativamente questi messaggi, e tutto questo deve cessare. Troppa cattiveria e frustrazione nelle persone". Il consigliere comunale Di Liberti è stato attaccato invece sul piano politico: "Per il tuo partito il matrimonio è solo tra uomo e donna".

Leggi anche Cosa succede all'orsa F36 dopo la decisione del Tar di Trento di annullare la sua uccisione

A loro è stata espressa la vicinanza del Sindaco. "Il 13 settembre scorso ho avuto il piacere di celebrare l'unione di Karima con il suo partner Riccardo" ha affermato il sindaco di Livorno Luca Salvetti, che ha presieduto la cerimonia. "È stata un'occasione di felicità e amore. Purtroppo, questo gesto ha scatenato una serie di insulti e commenti discriminatori, testimonianza di un odio ingiustificato" ha dichiarato Salvetti, mostrando vicinanza alla coppia.

Il sindaco ha poi aggiunto, rivolgendosi al consigliere Di Liberti: "Desidero comunicare che Livorno respingerà con fermezza questa cultura dell'odio: non ci saranno mai differenze politiche che ci impediranno di mostrare vicinanza e solidarietà. Quando sarà il momento, potremo celebrare con la stessa fierezza anche la sua unione con il compagno Manuel", ha concluso il primo cittadino.

Immediata anche la reazione di Arcigay Livorno, che in un post sui social ha dichiarato: "Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al consigliere comunale Gianluca Di Liberti e al suo compagno Manuel Aspidi per i commenti a sfondo omofobo che hanno ricevuto per una foto che li ritrae insieme. Le persone lgbtq+ sono sempre più sotto attacco e vittime di un odio che non tolleriamo più".