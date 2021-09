Omicidio-suicidio nel Padovano, padre uccide la figlia e poi si toglie la vita Omicidio-suicidio nel Padovano, padre uccide la figlia.

A cura di Chiara Ammendola

Omicidio-suicidio nel Padovano, dove un padre ha ucciso la figlia e poi si è tolto la vita. I due corpi ormai senza vita sono stati trovati dai carabinieri nel piccolo comune di Sarmeola di Rubano. L'allarme è scattato questa mattina quando in via Palù sono stati uditi degli spari. Sul posto si sono subito recati i carabinieri della locale stazione e del Nucleo investigativo di Padova. I due corpi sono stati ritrovati per strada.