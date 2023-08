Omicidio Saman Abbas, il ministro Nordio annuncia: “Il padre Shabbar è in viaggio verso l’Italia” Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato che Shabbar Abbas, il papà di Saman, è in viaggio verso l’Italia dopo il via libera all’estradizione ottenuto dal Pakistan, dove era stato arrestato ed era detenuto: “Risultato importantissimo”.

Shabbar Abbas, il papà di Saman, la 18enne pakistana scomparsa a maggio del 2021 e trovata cadavere lo scorso novembre nei pressi di un casolare a Novellara, è in viaggio verso l'Italia dopo il via libera all'estradizione da parte delle autorità di Islamabad dove era detenuto.

È quanto ha annunciato il ministro della Giusizia, Carlo Nordio: "Un passo in avanti affinché – dopo un atroce delitto – la giustizia possa compiere fino in fondo il suo percorso: il padre di Saman Abbas è stato estradato dal Pakistan ed è ora in viaggio verso l'Italia. Dopo mesi di richieste e attese, il governo di Islamabad ha accolto la richiesta del Ministero della Giustizia per l'estradizione in Italia di Shabbar Abbas, imputato a Reggio Emilia per la barbara uccisione della figlia Saman, sparita da Novellara nella notte del 30 aprile 2021″, si legge in una nota.

Il ministro ha anche aggiunto che "la consegna all'Italia dell'uomo rappresenta un importantissimo risultato, frutto di una intensa e proficua collaborazione del Ministero della Giustizia – attraverso in particolare il Dipartimento degli Affari di giustizia – con gli uffici giudiziari di Reggio Emilia, con il Ministero dell'Interno e con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Un traguardo quasi insperato, per una procedura estremamente complessa e delicata, dal valore fortemente anche simbolico e dal significato ancor maggiore in assenza di accordi bilaterali di estradizione tra Italia e Pakistan".

Shabbar potrà così essere presente insieme ai familiari accusati dell'omicidio di Saman, e cioè il fratello Hasnain Danish, i nipoti Nomanulhaq Nomanulhaq e Ijaz Ikra, e alla moglie Nazia, unica al momento ancora latitante, al processo che riprenderà l'8 settembre dopo la pausa estiva.