Omicidio Rkia Hannaoui, a sparare sarebbe stato il figlio di 8 anni Sarebbe a una svolta il caso di Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine morta dopo essere stata trovata in fin di vita in casa. A sparare uccidendola sarebbe stato uno dei suoi figli.

A cura di Susanna Picone

Rkia Hannaoui e la sua casa di Ariano Polesine

Sarebbe stato il figlio della vittima di appena otto anni a uccidere accidentalmente Rkia Hannaoui, la donna marocchina di Ariano Polesine trovata agonizzante in casa lo scorso 28 marzo e che, secondo quanto accertato dall’autopsia, è stata colpita alla testa da un proiettile.

Questa la ricostruzione degli investigatori di quanto accaduto nella provincia di Rovigo. Il bambino, secondo questa ricostruzione, avrebbe usato la pistola del padrone di casa– procurata non si sa al momento come – sarebbe entrato in casa e maneggiando l'arma sarebbe partito il colpo mortale. Sarebbe stato, insomma, un incidente, un drammatico gioco tra bambini finito male.

Erano stati proprio i figli della donna a dare l'allarme, mentre il marito era al lavoro, raccontando di aver trovato la madre agonizzante in casa.

La pistola con cui sarebbe stata uccisa la giovane donna era stata ritrovata nella notte in un campo di Ariano Polesine nei pressi della loro abitazione. L'autopsia effettuata sul corpo della donna ha escluso che il proiettile sia stato sparato a distanza ravvicinata. Il procuratore di Rovigo, Manuela Fasolato, in una nota aveva comunicato che l'esame necroscopico aveva riscontrato un foro d'ingresso nella tempia sinistra, riconducibile al proiettile calibro 22 ritrovato all'interno del cranio della donna.

Qualche giorno dopo la morte di Rkia Hannaoui suo marito aveva ipotizzato un incidente. Lui quel pomeriggio era al lavoro e ha raccontato di essere uscito alle 13.40, lasciando la moglie a casa con i bambini.

La magistratura ha disposto ulteriori accertamenti di carattere balistico sul calibro e la compatibilità del proiettile con le armi recuperate. Un fascicolo di indagine era stato aperto per omicidio (contro ignoti) dopo che una prima Tac aveva evidenziato la presenza sul capo della donna di un foro compatibile con un colpo di arma da fuoco.