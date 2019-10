Si è conclusa la fuga di Cristoforo Aghiler il 36enne accusato di aver ucciso lunedì sera a Orta Nova, nel Foggiano, la 53enne Filomena Bruno, madre della sua ex fidanzata. I carabinieri lo hanno fermato nel tardo pomeriggio di martedì. L'uomo è stato individuato e bloccato dai militari dell'arma mentre si trovava a Carapelle, paesino del Foggiano a pochi chilometri da Orta Nova. La cattura in piazza Sicilia dove i carabinieri lo hanno fatto uscire da uno stabile accompagnandolo su una volante. L'uomo, pregiudicato e ben noto alle forze dell'ordine è accusato di aver ucciso Filomena Bruno, la donna di 53 anni accoltellata lunedì sera nel sua casa di Orta nova. Secondo l'accusa Il 36enne aveva già minacciato di morte la vittima giurando vendetta perché la riteneva responsabile della fine della relazione con la sua fidanzata, figlia della 53enne .

Cristoforo Aghiler a settembre era già evaso dagli arresti domiciliari per precedenti reati contro il patrimonio ed era fuggito in Germania proprio con la giovane, una ragazza di 21 anni, figlia della vittima. Una volta in Germania però , la ragazza si sarebbe accorta del carattere violento dell'uomo e avrebbe informato alcuni familiari che l'avrebbero convinta ad abbandonare il 36ene e a tornare in Italia. Qui sarebbe stata nascosta da alcuni parenti che vivono lontano da Orta Nova ma l'uomo non si sarebbe arreso.

Il 36enne si è rifatto vivo in paese sabato quando ha fatto irruzione in un bar e ha minacciato con una pistola la 53enne per avere notizie sulla ex fidanzata. Filomena Bruno aveva deciso di trasferirsi per sicurezza a casa della madre ma quando lunedì è tornata a casa per prendere qualche effetto personale è stata sorpresa e uccisa a coltellate. Le attenzioni degli inquirenti si erano subito concentrate sull'uomo che però si era reso subito irreperibile.