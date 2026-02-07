Omicidio a Nizza Monferrato, fermato l’amico 20enne per la morte di Zoe: ha confessato

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per l’omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita nel rio di Nizza Monferrato. Alex Giuseppe Manna, così si chiama il 20enne fermato, ha confessato il delitto. Nelle prime fasi dell’interrogatorio aveva dato la colpa al giovane extracomunitario poi rivelatosi del tutto estraneo ai fatti.

È stata fermata una persona per la morte di Zoe Trinchero. Si tratta di Alex Giuseppe Manna, un amico 20enne della giovane, dopo un lungo interrogatorio, ha confessato l'aggressione alla 17enne trovata morta nel rio di Nizza Monferrato (Asti) nella serata di ieri, venerdì 6 febbraio. I due si erano incontrati dopo che la 17enne era uscita dal bar della stazione nel quale lavorava in compagnia di alcuni amici.

Secondo quanto ricostruito, durante le prime fasi dell'interrogatorio Manna avrebbe cercato di dare la colpa al giovane extracomunitario, poi rivelatosi estraneo ai fatti, accerchiato dai residenti durante le prime fasi delle indagini. Il ragazzo sarebbe stato indicato come responsabile perché affetto da problemi psichici, ma poi si è scoperto che il giovane non era per nulla coinvolto nell'aggressione a Zoe.

Il 20enne ha alla fine confessato di aver aggredito la 17enne. I due avevano avuto una relazione sentimentale in passato e Manna conosceva bene il gruppo di amici con il quale la ragazza ha trascorso la serata prima di morire.

Il 20enne è ora in detenzione cautelare presso il carcere di Alessandria e la sua posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. La salma della 17enne, invece, è a disposizione della Procura della Repubblica per l'esame autoptico.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Manna avrebbe primo colpito Zoe al volto e poi l'avrebbe gettata nel corso d'acqua.