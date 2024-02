Oggi lutto cittadino ad Altavilla Milicia e camera ardente dei figli di Barreca: il dolore dei nonni Lunedì 19 febbraio è stata allestita presso il plesso comunale Zucchetto la camera ardente in ricordo delle tre vittime della strage di Altavilla Milicia, che resterà aperta da mezzogiorno fino alle 20, quando le salme verranno accompagnate fino al cimitero. Saranno presenti solo quelle dei due ragazzi uccisi, il 16enne Kevin e il fratelli di 4 anni Emmanuel perché sui resti carbonizzati della madre, Antonella Salamone, stanno proseguendo gli esami autoptici. Presenti i familiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di Roberto Marrone (Fanpage.it)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Altavilla Milicia a Palermo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha collaborato Roberto Marrone

Oggi, lunedì 19 febbraio, è stata allestita presso il plesso comunale Zucchetto la camera ardente in ricordo delle tre vittime della strage di Altavilla Milicia, che resterà aperta da mezzogiorno circa fino alle 20, quando le salme verranno accompagnate fino al cimitero.

Le bare di Kevin ed Emmanuel Barreca, 16 e 4 anni – Foto Roberto Marrone (Fanpage.it)

Aperta la camera ardente, nessun funerale per le vittime della strage

Intorno alle 18 il parroco del paese, don Salvo Priola, presiederà un momento di preghiera e di commiato per Antonella Salamone, 42 anni, Kevin ed Emmanuel Barreca, 16 e 4, uccisi dal marito e padre Giovanni Barreca e dai due complici Sabrina Fina e Massimo Carandente, ora indagati e reclusi in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Leggi anche La madre chiedeva aiuto ma la 17enne messaggiava con l’amica durante le torture di Altavilla Milicia

Nella sala sono stati esposti due ritratti delle vittime più giovani, entrambi realizzati dai compagni di scuola. Kevin, 16 anni, frequentava il Liceo artistico a Bagheria, insieme alla sorella di 17 anni, sopravvissuta alla strage ma indagata per aver partecipato alle sevizie sui familiari, come ha raccontato lei stessa agli inquirenti. In camera ardente sono entrati i nonni, che hanno appeso al muro delle foto dei nipoti. Ai giornalisti presenti hanno chiesto di non riprenderli e di rispettare il loro dolore.

I nonni di Kevin ed Emmanuel Barreca, genitori di Antonella Salamone – Foto di Roberto Marrone (Fanpage.it)

Inoltre, le bare all'interno sono soltanto due, solo quelle dei ragazzi, perché sui pochi resti carbonizzati della madre Antonella Salamone gli esami, resi difficili dall'esiguità dei reperti, stanno proseguendo. All'ingresso del paese si sono radunati i bambini della scuola frequentata da Emmanuel per far volare dei palloncini al passaggio delle bare. Da quanto si apprende, non saranno celebrati i funerali delle vittime, questo sarà l'unico momento in ricordo.

Foto di Roberto Marrone (Fanpage.it)

Lutto cittadino ad Altavilla Milicia

Dall'autopsia eseguita sui corpi delle tre vittime sono state confermate le torture sulle tre vittime: il medico legale ha riscontrato la presenza di traumi ripetuti e anche tracce compatibili, in particolare, con delle bruciature sui corpi del bimbo e dell'adolescente. La madre è stata data alle fiamme dopo i riti a cui è stata sottoposta dal marito, dall'altra figlia e dalla coppia di palermitani. Ora sono tutti in carcere.

"Con la certezza di interpretare il profondo sentimento di cordoglio dell'intera Comunità altavillese ho proclamato, d'intesa con gli altri Amministratori comunali, il lutto cittadino per domani, lunedì 19 febbraio, in cui saranno tumulate le salme di Kevin ed Emmanuel Barreca, tragicamente morti insieme alla madre Antonella Salamone", ha scritto il sindaco Pino Virga, in un comunicato condiviso sui social.

Le vittime saranno seppellite nel cimitero di Altavilla. Il primo cittadino ha già fatto sapere che si costituirà parte civile nel processo sul triplice omicidio.