Nuove assunzioni in Poste Italiane per diplomati e laureati: requisiti e come fare domanda Poste Italiane sta assumendo nuovi dipendenti: l’azienda cerca operatori di sportello, consulenti finanziari, addetti al recapito della posta e laureati per la posizione di Digital, Technology e Operations.

A cura di Gabriella Mazzeo

Poste Italiane sta selezionando nuovi profili professionali da inserire nelle strutture operative su tutto il territorio nazionale. Tra le figure più richieste gli operatori di sportello e i consulenti finanziari negli uffici postali. L'azienda sta cercando anche addetti al recapito di posta e pacchi e laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica e Fisica per la funzione Digital, Technology e Operations. Ecco quali sono i diversi i requisiti richiesti per le posizioni lavorative aperte nell'azienda.

Poste Italiane assume consulenti finanziari: i requisiti

Il candidato ideale per questa posizione ha conseguito una laurea in materie economiche, giuridiche o finanziarie e deve avere ottime capacità di comunicazione e relazione col pubblico. Richiesta anche una perfetta conoscenza del pacchetto Office. In caso di superamento dell'iter selettivo, il candidato sarà assunto con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante. È possibile candidarsi sul portale di Poste Italiane entro il 30/06/2022.

Come candidarsi per il lavoro di portalettere

Per il recapito di posta e pacchi, invece, il candidato deve disporre almeno del diploma di maturità (con votazione minima di 70/100) e di una patente di guida in corso di validità idonea per i mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Per questa posizione Poste Italiane offre un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze dell'azienda. I candidati possono inviare la loro domanda sul sito ufficiale entro il 3/7/2022.

Le assunzioni in ambito Digital, Technology e Operations

Per la posizione di Digital, Technology e Operations i candidati devono essere laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica e Fisica. Agli aspiranti dipendenti è inoltre chiesta un'esperienza in ambito tecnologico e digitale di tre anni. L'azienda offre un inserimento con contratto a tempo indeterminato e un piano di crescita strutturato. La candidatura deve essere inviata entro il 31/12/2022 sul sito ufficiale di Poste Italiane. Sulla piattaforma è possibile acquisire tutte le informazioni relative alle posizioni aperte e alle sedi di inserimento sul territorio nazionale.