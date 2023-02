Nuova scossa di terremoto a Siena: sisma di magnitudo 2.5 Nuova scossa di terremoto registrata in mattinata a Siena. La popolazione ha avvertito il sisma di magnitudo 2.5 registrato intorno alle 9.33 di stamattina con epicentro a 4 km dalla città toscana.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione di Siena in mattinata. Il sisma di magnitudo 2.5 è stato registrato intorno alle 9.33 di oggi, sabato 11 febbraio, con epicentro a 4 chilometri a est di Siena e una profondità di 6 chilometri. Anche ieri è proseguito lo sciame sismico che da mercoledì scorso sta interessando la città toscana facendo registrare un centinaio di scosse.

La prima scossa dello sciame sismico è stata avvertita nella serata di mercoledì 8 febbraio intorno alle 21.51 nella città di Siena ed ha raggiunto una magnitudo di 3.5. Il giorno dopo sono seguite altre 69 scosse con epicentro nella città toscana di magnitudo bassa (tra 1.2 e 2.8).

La scossa di terremoto di magnitudo 3.5 non ha causato alcun danno, ma è stata avvertita fino a Firenze e ha spaventato la popolazione, costringendola a scendere in strada per diverso tempo prima che l'allarme rientrasse. Dopo il sisma, è stata disposta la chiusura delle scuole a Siena per tutta la giornata di giovedì 9 febbraio. La decisione era stata comunicata dal presidente della Regione Eugenio Giani dopo una forte scossa avvenuta durante la notte. Disposta per la giornata di giovedì anche la chiusura delle università.

Il presidente della Regione aveva voluto rassicurare i cittadini sottolineando che non era stato registrato alcun danno dopo le due scosse che avevano fatto tremare la terra. "Comprendo la paura dei cittadini che vorranno trascorrere la notte fuori – aveva però scritto sui suoi canali social ufficiali – per questo il sistema di Protezione Civile resta attivo e pronto a fornire assistenza.

Dopo il sisma era stata disposta dall'ente comunale anche la chiusura della Torre del Mangia in piazza del Campo per completare tutte le verifiche sulla struttura che però non ha riportato danni,