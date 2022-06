Nubifragio e tromba d’aria su Cortina, scoperchiato tetto della scuola: danni e decine di interventi Vento fortissimo e pioggia battente hanno interessato varie zone del bellunese con alberi sradicati, gazebo trascinati via, scantinati allagati e cartelli divelti.

A cura di Antonio Palma

Una intensa ondata di maltempo ha colpito Cortina nelle scorse ore causando danni e allagamenti con decine di interventi da parte di vigili del fuoco e protezione civile in tutta la zona. Vento fortissimo e pioggia battente infatti hanno interessato varie zone del bellunese, compreso il capoluogo, tra la serata e di domenica e la notte appena trascorsa con alberi sradicati, gazebo trascinati via, scantinati allagati e cartelli divelti.

Una delle situazioni più pericolose proprio a Cortina dove in pieno centro si è assistito a una piccola tromba d’aria che ha divelto anche il tetto della scuola Duca D’Aosta. Sull’edifico infatti si è creato un mulinello, come mostrano alcuni video apparsi sui social, che ha divelto le lamiere del tetto scoperchiando la scuola. Oggi gli studenti della media non saranno in classe perché il secondo piano del palazzo è stato chiuso per le riparazioni del caso mentre le scuole elementari saranno in aula regolarmente.

Secondo il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, infatti “Non ci sono stati danni ingenti alla struttura, né problemi alle cose e alle persone, visto l'orario, di una giornata festiva”. “È stata una sorta di tromba d'aria, che si è formata prima dell'entrata di Cortina e ha colpito proprio il tetto della scuola elementare. Ora confidiamo che il maltempo cessi, così da poter intervenire rapidamente con la riparazione del tetto. Nel frattempo ci saranno altre verifiche, da parte dei vigili del fuoco e degli uffici comunali” ha aggiunto il primo cittadino.

E decine sono stati in tutta la zona gli interventi dei vigili del fuoco proprio per il forte vento tra alberi caduti, edifici scoperchiati e grondaie e cartelli divelti. Numerosi anche i black out elettrici per cavi tranciati mentre i violenti temporali che si sono scatenato in serata han provocato alcuni allagamenti. Pioggia intensa, vento e grandine si sono registrati anche sulle vallate vicine a Cortina e durante la giornata di oggi si cercherà di stilare l’elenco completo dei danni.