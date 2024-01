Non rientra a casa, la fidanzata dà l’allarme: trovato morto dopo giorni nel fuoristrada ribaltato L’incidente mortale nei boschi dei Barchi, nella provincia di Cuneo. Trovato senza vita il 29enne tedesco Paul Kilguss: era su un vecchio fuoristrada finito in una zona scoscesa e difficile da raggiungere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Drammatico epilogo per un giovane tedesco che risultava scomparso da giovedì nei boschi della provincia di Cuneo. L’uomo, il 29enne Paul Kilguss, è stato trovato morto.

Nelle scorse ore il giovane è stato ritrovato su un vecchio fuoristrada che si era ribaltato. Era finito in una zona scoscesa e difficile da raggiungere nei boschi dei Barchi, una frazione divisa tra Garessio e Ormea.

A dare l’allarme, giovedì pomeriggio, non vedendolo rientrare a casa era stata la fidanzata del giovane. Così erano iniziate le ricerche di Paul Kilguss.

Secondo quanto ricostruiscono oggi le cronache locali, il giovane tedesco – che faceva l'illustratore di libri per bambini ed era originario di Monaco di Baviera – si trovava ai Barchi perché faceva parte di un gruppo di connazionali che hanno comprato e recuperato alcune case della frazione e che spesso arrivano in Italia per le vacanze.

Il 29enne presumibilmente stava guidando lunga l'impervia strada serrata che, dalla sua abitazione, conduce verso il centro abitato di Barchi, quando per cause ancora da accertare si è ribaltato. Difficile anche capire l'ora esatta dell’incidente mortale.

Il giovane è stato trovato dopo che i tecnici della stazione di Garessio del Soccorso Alpino e Speleologico hanno individuato la posizione precisa dove era finito il mezzo. Si tratta di un vecchio fuoristrada che sarebbe a disposizione di una serie di persone nella zona.

Lo hanno trovato ribaltato su un terreno molto sconnesso e di difficile accesso. Dopo l’intervento dei volontari dei vigili del fuoco di Garessio e dei carabinieri, la salma del giovane è stata portata a valle dal Soccorso Alpino. Gli accertamenti sono portati avanti dai Carabinieri di Ormea.