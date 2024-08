video suggerito

"Non commettete questi errori": i consigli dei carabinieri per evitare furti in casa durante le vacanze Nella stagione estiva tendono ad aumentare i furti in appartamento, complice l'assenza prolungata degli inquilini. Che al rientro possono sentirsi smarriti. Per cercare di capire quali possono essere le strategie per prevenirli e cosa fare per affrontarli nel modo migliore, Fanpage.it ha intervistato il Maggiore Sergio Vaira, Comandante della Compagnia Napoli Vomero dell'Arma dei Carabinieri.

Intervista a Sergio Vaira Comandante della Compagnia Napoli Vomero dell'Arma dei Carabinieri

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

L'estate è sicuramente stagione di svago e relax ma, soprattutto per chi abita nelle grandi città, i furti in casa possono essere un problema. I ladri spesso preferiscono il periodo delle ferie per entrare negli appartamenti, approfittando dell'assenza più o meno prolungata degli inquilini. Che al rientro possono sentirsi smarriti.

Per cercare di capire quali possono essere le strategie per prevenire i furti e cosa fare per affrontarli nel modo migliore, Fanpage.it ha intervistato il Maggiore Sergio Vaira, Comandante della Compagnia Napoli Vomero dell'Arma dei Carabinieri.

"Purtroppo, il crimine corre alla stessa velocità con cui si sviluppano i sistemi anti-intrusione e di sicurezza", ha spiegato il militare, insistendo sull'importanza della prevenzione.

Il Maggiore Sergio Vaira, Comandante della compagnia Napoli Vomero.

Gli accorgimenti da mettere in pratica prima della partenza

"Prima di partire per le vacanze si possono già iniziare ad adottare diversi accorgimenti. Forse non tutti sanno che esiste la possibilità per chi installa dei sistemi antifurto all'interno della propria abitazione di poterli collegare alle nostre centrali operative", ha osservato Vaira.

"Con un apposito modulo (scaricabile a questo link, ndr), che va compilato e consegnato alla stazione più vicina, si può richiedere l'aggancio del sistema, che deve rispondere a determinate caratteristiche tecniche, in modo tale che in caso intrusione la centrale è in grado di contattare l'utenza indicata. Contemporaneamente siamo anche in grado di fare arrivare una macchina delle nostre", aggiunge.

Varia ricorda anche di prestare massima attenzione a tutti gli altri sistemi di sicurezza passivi: "Dire di chiudere bene porte, finestre e imposte può sembrare scontato, ma a volte influiscono la fretta e la frenesia della partenza", precisa.

"Bisogna anche cercare di evitare di diffondere informazioni relative alla presenza di cassaforti o oggetti di valore in casa – continua il militare – e magari di limitare i quantitativi di denaro contante o di gioielli, soprattutto nel periodo in cui ci si assenta da casa".

Cosa fare e non fare mentre si è in vacanza

Per prevenire i furti in casa ci sono anche diversi altri accorgimenti che le persone possono prendere quando hanno già lasciato la propria abitazione. "Condividere foto, storie, reels con gli amici sui social, soprattutto quando i profili sono aperti e quindi accessibili a tutti, forniscono informazioni preziose", spiega Vaira. "Soprattutto quando la geolocalizzazione in altri Stati o in località molto lontane fa capire che gli inquilini della casa saranno assenti per qualche giorno".

Un'altra cosa a cui non tutti pensano, osserva il comandante, è la cassetta delle lettere. "Un particolare a cui spesso non si fa caso è l'accumulo di posta all'interno delle cassette, può essere un chiaro messaggio: nessuno sta ritirando la posta da diversi giorni perché è probabile che il titolare dell'appartamento sia fuori. Quindi, il consiglio è quello di chiedere a un vicino o a una persona che è rimasto in città di svuotare la cassetta".

Più in generale, l'appello a tutti è quello di fare sempre il cosiddetto "controllo di vicinato": "È importante che i vicini di casa segnalino qualsiasi anomalia che dovessero notare con una chiamata al 112, come volti sconosciuti all'interno del condominio, su cui possiamo poi fare riscontro con le immagini di videosorveglianza".

Come giustamente spiega il comandante: "Meglio una telefonata in più che ci faccia verificare che non ci sia alcun fatto di reato in corso, piuttosto che far passare un episodio strano e scoprire poi che quelle presenze e attività erano legate a un furto".

Come comportarsi se si è vittima di un furto

Al rientro invece, se si trova la porta aperta, il consiglio è quello di chiamare subito il 112 . "Una volta accertato il furto all'interno è importante evitare di contaminare l'appartamento perché noi dell'Arma, con rilievi particolari, se ci rendiamo conto che ci sono aspetti utili, possiamo procedere all'esaltazione delle impronte digitali".

In questa fase, una delle difficoltà è spesso quella di fare un elenco di tutto il materiale sottratto. "Alcuni Comandi dell'Arma consigliano quindi di fotografare gli oggetti di valore prima di andare in vacanza, in modo tale che, nella sciagurata ipotesi in cui dovesse esserci un furto, si è in grado di fornire queste immagini che potrebbero essere utili durante i riscontri nei Compro Oro o se vengono ritrovate quantità di questi oggetti a casa dei sospettati, anche durante altre attività concomitanti", spiega Vaira.

Nel caso in cui vengano rubati computer o cellulari, "ci potrebbe essere teoricamente la possibilità di risalire ai dispositivi se in un momento successivo vengono utilizzati con un'altra scheda. Ma è una possibilità remota, – osserva il comandante – visto che spesso vengono smontati e utilizzati in maniera differente. Anche gli oggetti di valore non sempre vengono ritrovati perché dobbiamo correre contro il tempo perché una volta che vengono fusi, ovviamente, ne perdiamo le tracce".

In ultimo, parlando dei sistemi di videosorveglianza, in particolare di quelli installati nei condomini, il maggiore consiglia: "È importante chiedere subito l'archiviazione delle immagini perché più passano i giorni e più vengono sovrascritte. Nell'immediatezza invece noi possiamo riuscire a risalire quanto più possibile ai giorni antecedenti alla scoperta del furto". E da lì trarre elementi utili all'identificazione dei responsabili.