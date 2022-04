Nole, il 17enne morto schiacciato dal muletto non stava lavorando: “Tragedia per incidente domestico” Il 17enne morto schiacciato dal muletto a Nole non è deceduto in un incidente sul lavoro. Secondo le forze dell’ordine, si tratta di un incidente domestico. Il ragazzo stava guidando il mezzo nel capannone di famiglia, ma non stava lavorando secondo le prime informazioni raccolte.

A cura di Gabriella Mazzeo

Schiacciato dal muletto che stava guidando, ma non per lavoro. Il 17enne morto a Nole, nel Torinese, non stava lavorando al momento del decesso secondo il magistrato di turno che coordina le indagini dei carabinieri. La sua morte sarebbe quindi un "incidente domestico". Il muletto era di proprietà dei familiari del 17enne. I carabinieri stanno ascoltando i genitori del ragazzo morto.

In un primo momento i carabinieri hanno pensato che il 17enne fosse vittima di un incidente sul lavoro nel capannone di famiglia di Nole, cittadina di quasi 7mila abitanti nella città metropolitana di torni. Il giovane era invece solo andato a trovare i familiari nel capannone di famiglia e per cause ancora da accertare ha deciso di salire sul muletto. Secondo una prima ricostruzione, il 17enne è stato schiacciato dal mezzo che stava guidando ed è stato inutile l'intervento del 118 chiamato sul posto. Una volta conclusi i rilievi del caso, le indagini e gli interrogatori, la situazione sarà più chiara.

Il giovane è il terzo infortunato della giornata. Altri tre feriti sono stati registrati in Sardegna e in Trentino ed Emilia Romagna. Tutte e 3 le vittime si sono infortunate sul luogo di lavoro. I tre feriti sono degli operai di 23, 39 e 60 anni. A Sassari un muratore è stato schiacciato dai ponteggi che stava caricando su un Camion, mentre a Trento un operaio è stato travolto dalla parete che stava demolendo. La vittima di Cesena, invece, è rimasta uccisa dai bidoni per la raccolta dei rifiuti che stava scaricando. Il 17enne, invece, sarebbe deceduto per un incidente domestico le cui dinamiche sono ancora da accertare. Tutti gli accertamenti saranno condotti nelle prossime ore dalle forze dell'ordine di Nole. I genitori sono stati ascoltati dagli agenti impegnati nella raccolta di tutti i dettagli sulla tragedia