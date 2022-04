New York, 16enne uccisa da pallottole vaganti nel Bronx. Stava tornando a casa da scuola La vittima si chiamava Angellyh Yambo, feriti altri due suoi amici. I tre giovani si sono trovati al centro di una lite fra due persone: la polizia ha arrestato un teenager.

A cura di Biagio Chiariello

Una ragazzina di 16 anni è rimasta uccisa e altri due giovani sono rimasti feriti da pallottole vaganti a New York City durante uno scontro a fuoco tra due uomini. Secondo la versione del capo della polizia Keechant Sewell, Angellyh Yambo stava tornando a casa dalla sua scuola nel Bronx, quartiere a nord di Manhattan, accompagnata da altri due minorenni. A un incrocio i tre giovani si sono imbattuti in due persone che litigavano sul marciapiede opposto e ad un certo punto una di loro ha tirato fuori una pistola per poi iniziare a sparare all'impazzata. Keechant è stata colpita al petto e gli altri due alla gamba e ai glutei. Sono stati trasportati in ospedale, ma la sedicenne non ce l'ha fatta. Gli altri due giovani sono ricoverati in condizioni stabili.

Le autorità avrebbero arrestato un "teenager", si legge sul New York Post. “Sono passate meno di 24 ore fa da quando questo quartiere ha vissuto una grave e tragica perdita. Un atto di violenza nel quale sono rimasti feriti anche due giovani newyorkesi", ha detto Sewell in una conferenza stampa al 40° distretto nel Bronx. "Anche se i cari di Angellyh sono devastati, possiamo pregare che questo arresto porti loro un senso di conforto", ha aggiunto il commissario.

È la seconda volta in una settimana che a New York dei minori sono vittime di pallottole vaganti esplose in pieno giorno per strada. Il 31 marzo un ragazzino di 12 anni è stato ucciso a Brooklyn, mentre era seduto in un'auto. Nella Grande Mela la criminalità è aumentata drasticamente durante la pandemia nel 2020. E in questi primi mesi dell'anno la situazione è ulteriormente peggiorata: dal primo gennaio all'inizio di aprile, il numero di sparatorie a New York è salito da 260 a 296 rispetto allo stesso periodo del 2021.