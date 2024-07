video suggerito

Nessy Guerra, la suocera e l'ex marito promettono ricompensa e trovano lei e la figlia: "Scappiamo di nuovo" Caso Nessy Guerra: la suocera e l'ex marito hanno messo una taglia su di lei e la bambina, e, dopo essere state rintracciate, sono state costrette a scappare in un altro luogo sicuro. "Mi chiedo perché dobbiamo continuare a nasconderci noi".

A cura di Ida Artiaco

È stata costretta a trovare un nuovo nascondiglio per lei e la figlia Nessy Guerra, la 25enne ligure accusata di adulterio dall'ex marito Tamer Hamouda e bloccata in Egitto con la figlia. I due stanno portando avanti una battaglia legale per l'affidamento della minore.

Stando a quanto raccontato questa sera nella puntata in onda nella trasmissione Chi l'ha visto? su Rai 3, dopo la sentenza di primo grado, la suocera della giovane ha promesso sul web una ricompensa a chi avrebbe fornito informazioni per trovarle. Ed infatti sono state rintracciate. Così Nessy è dovuta di nuovo scappare e nascondersi con la sua bambina e sua madre.

"Ha messo una taglia su me e sulla bambina, offre soldi in cambio di informazioni su di noi. Mi chiedo perché dobbiamo continuare a nasconderci noi e non lui che è un criminale. Sono cose che ti fanno stare male, anche se sai che non hai fatto nulla", ha detto Nessy davanti alle telecamere della trasmissione condotta da Federica Sciarelli, aggiungendo: "È stato uno choc, fare di fretta tutti i bagagli. Ringraziamo la Farnesina e tutti coloro che ci hanno aiutato".

Intanto, l'ex marito di Nessy, che era stato arrestato questa notte alle due, come annunciato all'avvocata di lei Agata Armanetti dal Ministero degli Esteri, sarebbe stato già rilasciato. "Sono rimasta di stucco che l'abbiano subito rilasciato quindi abbiamo ancora paura", ha detto la 25enne sempre intervenendo a Chi l'ha visto?. Ma mancano conferme di quest'ultima informazione. L'arresto era stato effettuato perché l'uomo aveva minacciato i consoli italiani e per l'irruzione in tribunale di qualche giorno fa.