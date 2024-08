video suggerito

Neopatentato a 175 all'ora su strada con limite a 90: 845 euro di multa e patente ritirata

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Con limite a 90 chilometri orari, sfrecciava a 175 all'ora quasi il doppio della velocità consentita. Per di più, come se non bastasse, a guidare l'auto era un neopatentato piemontese alle primissime armi, il cui "piede pesante" però gli è costato molto caro. Nei suoi confronti infatti è scattata una maxi multa da 845 euro, più 20 punti tolti e patente ritirata.

Il giovane è stato scoperto dalla polizia stradale di Verbania durante i consueti controlli sul rispetto dei limiti di velocità, intensificati in concomitanza dell’incremento del traffico nel periodo estivo. Grazie all’utilizzo dell’apparecchiatura trucam, che consente la rilevazione della velocità con contestazione immediata delle violazioni, sabato pomeriggio i poliziotti hanno potuto fermare la vettura e notificargli le sanzioni. Per lui quindi maxi multa, patente ritirata.

Il documento di guida sarà sospeso con un provvedimento del prefetto e, al termine della procedura, subirà la decurtazione di 20 punti (ovvero tutti quelli che aveva). Con l’azzeramento totale dei punti, il ragazzo sarà costretto a ripetere gli esami per il conseguimento della patente.