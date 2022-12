Nel camion precipitato dal Ponte Morandi 900 chili di hashish: “Coinvolte Camorra e ‘Ndrangheta “ Da una intercettazione relativa all’indagine “Blu Notte”, che lunedì ha fatto scattare 48 arresti tra componenti di clan calabresi, è emerso che un camion precipitato nel crollo del Ponte Morandi conteneva ben 900 chili di droga dal valore di milioni di euro: “Ci vuole un carrellone e lo porto direttamente in Calabria”.

A cura di Ida Artiaco

Un camion contenente circa 900 chili di droga rimase coinvolto nel crollo del Ponte Morandi di Genova nell'agosto del 2018. Quel carico valeva milioni di euro, al punto che Camorra e ‘Ndrangheta provarono a recuperarlo.

È quanto emerge da alcune intercettazioni ambientali relative all'indagine "Blu Notte" che lunedì ha fatto scattare 48 arresti tra componenti di clan calabresi e che è coordinata dalla Procura di Reggio Calabria. Le intercettazioni in questione risalgono al marzo 2020.

"Nel discutere dei futuri traffici di stupefacente Palaia faceva riferimento a un cargo frigo imbottito di hashish e rimasto coinvolto nel triste evento del crollo del ponte Morandi. Una partita destinata a dei malavitosi campani", ha scritto il gip Vincenza Bellini nell'ordinanza.

L'attenzione è infatti caduta su un passaggio relativo alle dichiarazioni di Francesco Benito Palaia, ritenuto affiliato al clan di ‘ndrangheta Bellocco di Rosarno e in carcere dal 13 dicembre. Mentre è a telefono con un suo uomo di fiducia, Rosario Caminiti, dichiara: "Allora, quando è crollato il ponte Morandi, se tu vai al primo video, è caduto un furgone. È un euro cargo giallo, lo vedi benissimo perché è giallo, con una cella frigorifera. Hanno detto che l’avevano confiscato ma ora lo hanno spostato da Latina a Frosinone e c’è la possibilità di andarlo a prendere. Ci vuole un carrellone e lo porto direttamente in Calabria".

Questo perché nel camion in questione, pieno di hashish, c'era un carico dal valore di milioni di euro, destinato a "dei malavitosi campani". Secondo quanto viene raccontato sempre da Palaia, i clan napoletani di Secondigliano e Scampia gli avevano proposto di recuperare il carico, pensando che i destinatari della partita l’avessero data per persa. In cambio della spartizione al 50% della sostanza stupefacente.

L’uomo dei Bellocco era la persona giusta per questa operazione, data la sua esperienza nel settore del recupero dei rottami. "Avrebbe potuto individuare e trasportare la carcassa del mezzo in Calabria", scrive il gip. "Ora sto aspettando solo la telefonata per dirmi quando si deve ritirare", conclude Palaia.