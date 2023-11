Muore in Marocco dopo un intervento di chirurgia estetica: si indaga sul decesso di Svetlana Honizkaia Svetlana Honizkaia è deceduta in Marocco lo scorso 21 novembre per cause ancora non chiare. La 48enne era stata sottoposta da poco a un intervento di chirurgia estetica e avrebbe dovuto fare rientro nelle Marche proprio quel giorno.

A cura di Enrico Spaccini

Svetlana Honizkaia (foto da Facebook)

Svetlana Honizkaia è deceduta lo scorso lunedì 21 novembre in Marocco. La 48enne di origini russe, ma residente da anni a Civitanova nelle Marche, era partita insieme a un'amica per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica. Sembrava fosse andato tutto bene, ma proprio nel giorno in cui aveva pianificato il rientro in Italia Honizkaia si è sentita male ed è deceduta poco dopo. Sul caso stanno indagando le autorità marocchine che probabilmente disporranno un'autopsia sul corpo della 48enne.

Le ultime ore di Honizkaia

Sono ancora frammentarie le informazioni che arrivano dal Marocco su quanto accaduto a Honizkaia. Stando a quanto ricostruito finora, si sa che la 48enne era andata là per sottoporsi a un intervento chirurgico, probabilmente una liposuzione, accompagnata da una sua amica marocchina.

Il 21 novembre avrebbe dovuto fare rientro nelle Marche ma, all'improvviso, si sarebbe sentita male. In poco tempo Honizkaia è morta e le cause del decesso non sono ancora chiare. È probabile che le autorità marocchine dispongano un'autopsia, anche per capire se i problemi accusati dalla 48enne siano riconducibili o meno all'intervento a cui era stata sottoposta.

Il ricordo della comunità russa di Civitanova

Dato che le indagini sono ancora in corso, non è stata ancora definita una data per il rientro della salma e, quindi, nemmeno quella dei funerali. Intanto, sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio.

Honizkaia lavorava come estetista e viveva in un appartamento non lontano dal centro di Civitanova. Negli anni era diventata un punto di riferimento per la comunità russa, che la ricorda come una persona solare e allegra. La sua famiglia che vive in Russia è già stata contattata ed è attesa nella città marchigiana per i prossimi giorni.