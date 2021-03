"Volevo comunicare ai miei pazienti che sono positivo al Covid e non potrò continuare il mio lavoro fino a guarigione". Aveva annunciato così la sua positività Maurizio Cerquetani, medico di famiglia che si occupava di due studi a Forano e Poggio Mirteto. Aveva comunicato la notizia ai suoi pazienti tramite la sua pagina Facebook, convinto che la malattia non sarebbe peggiorata e lo avrebbe lasciato andare dopo qualche settimana. Invece, il medico di famiglia in Sabinia è deceduto a distanza di meno di un mese da quell'annuncio.

L'uomo aveva 60 anni ed era un professionista stimato della sua zona. Lascia nello sconforto familiari, amici e diversi pazienti a lui affezionati anche a livello umano, oltre che come medico. Il professionista era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo di Roma per tentare il salvataggio in extremis, ma le sue condizioni erano apparse da subito troppo gravi, ma tutti avevano sperato in un miracolo che restituisse il medico sessantenne alla famiglia, ai pazienti e agli amici che lo aspettavano.

La notizia della sua morte ha causato profondo lutto per Sabinia. Era originario di Torrita Tiberina ed era stimato a livello personale e professionale. Divideva l'attività di medico nell'Asl di Rieti con le attività di studio di Poggio Mirteto e Forano, i cui pazienti erano affezionati da tempo. Si trattava di un vero e proprio punto di riferimento per la comunità. Un uomo descritto come sempre disponibile a tendere una mano alle persone che seguiva e a coloro con i quali condivideva invece la vita di tutti i giorni. Il sessantenne, prima di contrarre il Covid, sembrava essere in condizioni di salute ottimali che mai avrebbero presagito un epilogo tanto tragico. la forma del virus da lui contratta, però, è apparsa subito aggressiva.