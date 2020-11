Morta dieci giorni dopo il marito Carlo Foglino con il quale era sposata da 70 anni. Una vita, la loro, sempre divisa in due. Avevano vissuto per tutta la vita sulla collina Morona, a Rocchetta Tanaro, comune in provincia di Asti. Angela Drago aveva 93 anni e si è spenta nella notte tra martedì 3 novembre e mercoledì 4 all'ospedale Massaia di Asti. Era ricoverata da qualche giorno, ma era in procinto di essere dimessa. All'improvviso era arrivata la conferma di positività al tampone per il Covid-19 e la malattia non le ha lasciato scampo.

In brevissimo tempo, il virus l'ha strappata all'affetto dei suoi figli ormai grandi. Carla, Beppe e Sergio hanno tutti costruito le proprie vite adulte e per Angela e Carlo era iniziata una vita in cui i due c'erano l'uno per l'altro. Non avevano mai trascorso troppo tempo lontani e avevano iniziato una famiglia numerosa con grande amore e sacrificio. Il funerale dei due sarà celebrato il 5 novembre in forma privata al cimitero del paese.

Gli amori che sfidano la morte

Non è questa la prima storia di un amore che sfida la morte. Sono tanti i coniugi anziani che non riescono a sopravvivere all'idea di una vita senza l'altro. Commovente era stata la storia di Elsa Rossi e Ermete Vicedomini, due anziani deceduti nel 2019 uno a distanza di 24 ore dall'altra. Si erano conosciuti nell'ormai lontano 1952 e in poco tempo si erano fidanzati ed erano convolati a nozze. Da allora erano diventati praticamente inseparabili, crescendo insieme una figlia. Sono stati una coppia per oltre 65 anni, superando difficoltà a momenti difficili, soprattutto durante gli anni della vecchiaia che non li avevano visti più giovani e in forma. Gli acciacchi dell'età, però, non hanno impedito loro di godersi insieme fino all'ultimo giorno di vita, lasciando questo mondo a poche ore di distanza l'uno dall'altra.