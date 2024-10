video suggerito

Morto Franco Alfonso, storico barbiere del presidente Mattarella: il celebre fuori onda durante il lockdown Addio a Franco Alfonso, storico barbiere del presidente Sergio Mattarella: aveva 85 anni. La sua popolarità crebbe durante il periodo del Covid dopo il famoso fuori onda del capo dello Stato. Il cordoglio del sindaco di Palermo: “Punto di riferimento e di incontro di diverse generazioni”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Franco Alfonso, storico barbiere del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: originario di Castronovo di Sicilia, aveva 85 anni. Il suo salone si trova nella centralissima via Catania, a Palermo, aperto circa 70 anni fa, venduto solo recentemente. Migliaia sono stati i suoi clienti, tra cui proprio il capo dello Stato.

La popolarità di Alfonso era cresciuta durante il periodo del Covid quando proprio Mattarella in un "fuori onda" dal Quirinale, diventato celebre, aveva lamentato che, proprio a causa del lockdown, nemmeno lui aveva più modo di andare a sistemarsi i capelli. "Giovanni, non vado dal barbiere neanche io", aveva detto il presidente nel filmato che il Quirinale ha girato per sbaglio alla stampa, in cui si vedeva lo stesso Mattarella darsi una sistemata ai capelli dopo la richiesta del portavoce Giovanni Grasso.

"Capisco il suo rammarico perché in questo mese si sono davvero allungati un bel po'. E, quindi, non stanno in ordine. Anche lui, proprio come tutti noi, dovrà aspettare ancora per andare dal barbiere. E io sarò felice di potergli tagliare ancora i capelli", aveva commentato l'episodio Franco Alfonso parlando all'AdnKronos.

In lutto tutta la città siciliana. "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Alfonso, storico barbiere che ha rappresentato un'icona della città. La sua passione si è trasformata nel mestiere che lo ha reso famoso e il suo salone di via Catania è diventato negli anni punto di riferimento e di incontro di diverse generazioni. Rivolgo ai suoi familiari tutta la mia vicinanza", ha commentato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.