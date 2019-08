in foto: Fabrizio Saccomanni (Wikipedia).

È morto improvvisamente Fabrizio Saccomanni. Dallo scorso anno era il presidente del consiglio d'amministrazione di UniCredit, il secondo gruppo bancario italiano. Ha avuto un malore mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Solo ieri aveva partecipato ieri alla conferenza stampa in occasione della semestrale di Unicredit insieme all’amministratore delegato Jean Pierre Mustier a Milano. Classe 1942, dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stato ministro dell'Economia e delle Finanze nel Governo Letta. Nel 2006 è stato anche nominato direttore generale della Banca d'Italia, ruolo dal quale si è dimesso il giorno del conferimento dell'incarico nell'esecutivo.

Morto Saccomanni: le cause del decesso

La morte di Fabrizio Saccomanni è stata improvvisa. L'ex ministro si è sentito male intorno alle 13 di oggi, giovedì 8 agosto, e si è accasciato sugli scogli, vicino al campo da golf di Puntaldia, in Gallura, e all'albergo in cui era ospite. Era arrivato solo questa mattina. Quando il personale medico del 118 è arrivato sul posto, il presidente di Unicredit era steso sugli scogli, già in arresto cardiaco. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Inutile anche l'arrivo dell'elicottero del 118.

Chi era Fabrizio Saccomanni

Nato a Roma, ha svolto i suoi studi all'Università Luigi Bocconi di Milano, dove si è laureato in Economia, campo in cui ha ottenuto sempre maggiore successo nel corso della sua carriera. Dopo essere entrato a far parte della Banca d'Italia nel 1967, ha lavorato presso il Fondo Monetario Internazionale, la Banca centrale europea, la Banca dei Regolamenti Internazionali e l'Unione europea. "Con Fabrizio Saccomanni l'intero paese perde un uomo di grande statura e valore. Il mio pensiero ai familiari, ai dipendenti e all'azienda", ha scritto su Twitter Laura Garavini, senatrice del Pd, tra le prime a commentare la notizia sui social network, insieme a Beatrice Lorenzin, che con Saccomanni aveva fato parte del Governo Letta dal 2013 al 2018 "La scomparsa di Fabrizio Saccomanni – ha scritto – ci lascia sgomenti. Il mio pensiero va alla adorata moglie e alla sua famiglia. Fabrizio lascia un vuoto in tutti noi che l’abbiamo conosciuto e abbiamo avuto il privilegio di confrontarci sui temi del paese che lui ha servito e amato".