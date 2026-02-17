Morte di Claudio Sterpin, il marito di Liliana Resinovich: “Andrò ai funerali, ma non da solo”

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich scomparsa nel 2021 a Trieste e trovata morta il 5 gennaio del 2022, ha riferito alla trasmissione tv “Dentro la notizia” di voler partecipare ai funerali di Claudio Sterpin.

Da destra: Claudio Sterpin e Liliana Resinovich.

Si terranno questo venerdì i funerali di Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich che dal dicembre 2021 si è battuto per la verità sulla scomparsa e poi sulla morte della 63enne di Treviso.

Parteciperà alle esequie dell'86enne anche il marito di Resinovich, Sebastiano Visintin, che ai microfoni della trasmissione "Dentro la notizia" di Gianluigi Nuzzi, ha annunciato di voler presenziare ai funerali. "Non da solo" ha sottolineato, aggiungendo poi che secondo lui Sterpin avrebbe portato con sé "segreti che non potranno mai essere svelati".

"Gli avevo chiesto spiegazioni su alcune cose – ha affermato – ma non ha mai voluto darmele. Non credo però che lui abbia a che fare con la scomparsa di Liliana".

Dal 2021, anno della scomparsa di Liliana Resinovich, Sterpin aveva portato avanti una battaglia per verità e giustizia. Fin dall'inizio ha sostenuto la pista dell'omicidio per Resinovich, poi considerata anche dagli inquirenti che non hanno chiuso il fascicolo di indagine, iscrivendo al registro degli indagati il marito della 63enne. Secondo l'86enne, Visintin avrebbe avuto informazioni sul delitto che non avrebbe mai condiviso con gli inquirenti.

I due hanno discusso per lungo tempo anche tramite le diverse trasmissioni Tv. La notizia della morte dell'uomo è stata diffusa nella mattinata di sabato 14 febbraio. Dal 2021 Sterpin attendeva l'esito delle indagini per l'omicidio di Liliana e in questi anni aveva fatto fronte comune con i familiari della 63enne. Il fratello di Resinovich, Sergio,aveva commentato la notizia a Fanpage.it esprimendo cordoglio per la scomparsa dell'ex maratoneta. "Mi spiace che non potrà mai sapere come andranno a finire le indagini sulla morte di mia sorella, purtroppo non sarà con noi per scoprire la verità" aveva detto al telefono.