Liliana Resinovich, il marito Visintin dopo la morte di Claudio Sterpin: “Avrei voluto sapere i suoi segreti”

Si conoscevano da tempo Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin, diventati poi negli ultimi anni noti per il caso di Liliana Resinovich, la donna di Trieste trovata morta nel 2022 che era legata a entrambi gli uomini. Visintin era il marito di Liliana – e attualmente indagato per il suo omicidio -, Sterpin – morto ieri in ospedale – invece era quello che nei salotti televisivi veniva etichettato come “l’amico speciale” di Lilly. La persona che per ultima aveva sentito Liliana al telefono il giorno della sua scomparsa e che da subito si era speso per cercare di arrivare alla verità sulla sua morte.

Mai Claudio Sterpin aveva creduto alla possibilità che la sua amata Lilly si fosse suicidata, ipotesi che invece il marito Sebastiano non ha mai del tutto escluso. A poche ore dalla morte dell’ex maratoneta Visintin ha detto che avrebbe voluto conoscere i segreti che si è portato dietro. Il marito di Liliana Resinovich lo ha fatto parlando col quotidiano di Trieste Il Piccolo: si è detto dispiaciuto di non essere riuscito ad avere un confronto civile con Sterpin prima della sua morte, "del fatto che non siamo riusciti a parlare senza le telecamere puntate addosso, a vederci anche da soli per cercare di capire cosa possa essere successo a Liliana".

"Avrei voluto sapere i segreti che magari lui conservava dentro di sé, che ora si è portato dietro", ha aggiunto. E ha parlato anche della stretta di mano di qualche tempo fa avvenuta in uno studio televisivo: "Quel gesto era stato molto criticato, non era stato capito. Io ho sempre cercato di spronarlo a dirmi cose che non aveva rivelato", dice ora il marito di Liliana.

Se c’era una cosa che Visintin ha sempre tentato di ridimensionare era il rapporto che invece Sterpin sosteneva di avere con Liliana Resinovich: per Sebastiano quell’uomo era solo un amico per sua moglie, Claudio invece parlava di una relazione. In ogni caso Sterpin ha avuto e continuerà comunque ad avere un ruolo chiave nella vicenda Resinovich: il pm che dirige le indagini sulla morte della donna aveva chiesto e ottenuto di cristallizzare la testimonianza dell’uomo in incidente probatorio, parole che serviranno in un eventuale processo. Un momento che ricorda lo stesso Visintin: "La sua immagine – ha detto ancora parlando dopo la morte di Sterpin – resterà nella storia di Trieste, a livello di indagini invece non cambierà nulla perché di fatto quello che doveva dire l’aveva già riferito". Ma intanto nelle prossime settimane sono attesi i risultati di nuove analisi sui reperti che potranno aiutare a chiarire il giallo di Trieste.