Vincenza Lo Faro Pistone, nota in tutto il mondo per i suoi dolci come Nonna Vincenza, è morta nella serata di ieri a Catania. La nota imprenditrice siciliana aveva 89 anni. “Il cielo ha una nuova stella. Grazie per l’Amore e l'Autenticità dei Sentimenti che ti hanno sempre resa speciale. Ciao Cara Nonna Vincenza!”, il dolce ricordo affidato dall’azienda sui social per dar notizia della scomparsa della donna. Il suo nome era da anni un marchio made in Sicily della pasticceria tradizionale.

La storia di nonna Vincenza è legata a un'antica tradizione dolciaria, che ha origine negli anni '30 ad Agira, paesino dell'Ennese noto per le cassatelle, le infasciatelle, i buccellati, gli amaretti e le nocatole. Ed è una storia iniziata quando Vincenza era solo una bambina: fin da piccola, infatti, affascinata dalla preparazione dei dolci, frequentava il laboratorio della Zia Provvidenza, suora laica dolciera del paese, che preparava i dolci per i banchetti di nozze della gente del posto.

Dopo il matrimonio con il maestro di musica Giuseppe Pistone si trasferisce a Catania e negli anni '90 realizza il sogno di aprire la sua prima pasticceria dal nome "I Dolci di Nonna Vincenza", nella centralissima piazza San Placido a Palazzo Biscari, a pochi passi da piazza Duomo e dal Teatro Bellini. L'esperienza, l'amore per le tradizioni e il desiderio di non disperdere un vero e proprio patrimonio culturale sono sempre stati gli ingredienti base di “Nonna Vincenza”, che ha esportato in tutto il mondo il Made in Sicily. “Per tutti coloro i quali volessero dare un ultimo saluto a Nonna Vincenza, i funerali si terranno mercoledì 9 giugno 2021 ore 10:30 presso il Santuario Madonna dell’Aiuto a Catania, e ad Agira alle ore 16:00 presso chiesa Reale dell’Abbazia”, si legge sulla pagina Facebook dell’azienda.