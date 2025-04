Morta la chef stellata Bruna Rubes Santini: il suo ristorante è il tre stelle Michelin “Dal Pescatore”

video suggerito

"Nonna Bruna è volata in cielo a 96 anni lasciandoci tanti bellissimi ricordi. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Buon viaggio Nonna". Con un post Instagram di @dalpescatoresantini arriva la notizia della morta della chef stellata Bruna Rubes Santini. Lei è la decana del ristorante tre stelle Michelin Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova. Un locale di successo che Bruna Rubes Santini aveva portato avanti con il marito Giovanni: tutto era iniziato un secolo fa.

In molti ricordano Bruna e Giovanni: sono coloro che hanno trasformato l’osteria in una trattoria rinomata non soltanto nel mantovano, ma in tutta Italia. Il ristorante in poco tempo è diventato un punto di riferimento per diversi personaggi (tra artisti e intellettuali) illustri in Lombardia e non. Primo tra tutti, Gianni Brera. Bruna Rubes Santini amava il suo lavoro. Come riporta il blog My slow burning life, lei aveva scritto: "La sera vado a letto tardi, verso le 2. La mattina mi presento in cucina alle 9 per preparare le cose a mezzogiorno. Sono in cucina da 60 anni, più o meno". Tra i suoi migliori piatti ci sono i tortellini di zucca fatti a mano. I suoi clienti la ricordano anche per la pasta fresca e per il brodo di agnolini.

E la sua passione l'aveva tramandata anche di generazione in generazione: chef il figlio Antonio e sua moglie Nadia, che è miglior chef del mondo nel 2013 per i 50 Best. Stessa strada per i nipoti Giovanni, chef, e Alberto, sommelier. Ora la cucina del famoso ristorante è nelle loro mani, segno che la tradizione di Bruna Rubes Santini continua a essere nell'alta ristorazione mondiale. Il ristorante infatti vanta ancora tre stelle Michelin. In tanti ricorderanno la sua storica fondatrice.