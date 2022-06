Monitoraggio Iss, sale l’incidenza dei casi Covid, ma diminuiscono le terapie intensive Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute l’incidenza passa da 207 a 222 casi ogni 100mila abitanti.

A cura di Giacomo Andreoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aumentano i casi di Covid in Italia. Secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute l'incidenza settimanale passa da 207 a 22 casi ogni 100mila abitanti. Il dato fa riferimento al periodo dal 3 al 9 giugno 2022. Cala invece l'Rt medio sui casi sintomatici. Tra il 18 e il 31 maggio 2022 è stato pari a 0,75 (con un range tra 0,72 e 0,82), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era a 0,82.

L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è poi al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla settimana scorsa: Rt a 0,80 (range 0,77-0,85) lo scorso 31 maggio rispetto all'Rt a 0,78 (range 0,75-0,82) del 23 maggio.

Giù anche il numero di pazienti in terapia intensiva. Ieri, 9 giugno, il tasso di occupazione è sceso al 2% dal 2,3% della scorsa rilevazione del ministero della Salute (del 2 giugno). Il tasso di occupazione in aree mediche cala poi al 6,6%, rispetto al 7,1% di una settimana prima. E ancora: diminuisce la percentuale dei casi rilevati tramite l'attività di tracciamento dei contatti (10% rispetto all'11% di sette giorni fa). Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (42% rispetto al 42%), mentre aumenta la percentuale dei casi diagnosticati tramite lo screening (49% rispetto al 46%).

Intanto, negli ultimi giorni, i casi di coronavirus in Italia si aggirano sul numero di 20mila ogni 24 ore. Al momento i malati sono 625.217, mentre in totale i guariti sono arrivati a quasi 17 milioni (16.797.125 persone). Ogni giorno, poi, continuano a morire decine di persone, portando attualmente il totale delle vittime a 167.253. Da inizio pandemia il virus è stato contratto 17 milioni e mezzo di volte, in alcuni casi due volte dalla stessa persona.