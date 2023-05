Monitoraggio Covid, continua la discesa della curva: giù incidenza, Rt e ricoveri in Italia I numeri dell’ultimo monitoraggio settimanale Covid realizzato dall’Iss: giù incidenza a 32 casi ogni 100mila abitanti, in calo ricoveri in area medica e terapia intensiva.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua la discesa della curva dei contagi Covid in Italia. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio settimanale realizzato dall'Istituto superiore di Sanità e pubblicato oggi, venerdì 12 maggio. Tutti gli indicatori sono in calo, dall'incidenza all'indice di trasmissibilità Rt passando per i ricoveri. Ecco, allora, i dati nello specifico.

Incidenza ed Rt in calo

L'incidenza cala a 32 casi ogni 100.000 abitanti rispetto ai 35 della precedente rilevazione. La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia d’età 90+ anni con un’incidenza pari a 59 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

L’incidenza è stabile o in diminuzione in tutte le altre fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 55 anni, in lieve diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Giù anche l’indice Rt ospedaliero che si attesta a 0,78, al di sotto della soglia critica.

Leggi anche Gel e disinfettanti usati contro il Covid possono fare più male che bene

La situazione Covid negli ospedali italiani

Per quanto riguarda l’occupazione dei letti lieve sono in calo le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è allo 0,8% rispetto all’1,1% della scorsa settimana. Scende anche il numero dei pazienti in Area non critica che si attesta al 4% rispetto al 4,4% della settimana precedente.

I tassi di malattia grave (ricovero, ricovero in terapia intensiva e decesso) sono stabili o in diminuzione in tutte le fasce d’età. I tassi di ospedalizzazione e mortalità aumentano con l’età e i tassi più alti si trovano nella fascia d’età 90+ anni; invece, i tassi più alti di ricovero in terapia intensiva si trovano nella fascia 70-89.