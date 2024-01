Minaccia l’ex compagna 27enne davanti ai figli: “Farai la fine di Giulia Cecchettin”. Allontanato da casa Un 31enne è stato allontanato dall’abitazione che condivideva con la ex compagna dalla quale si stava separando dopo averla minacciata. “Farai la stessa fine di Giulia Cecchettin” le aveva detto poco dopo una lite davanti ai figli. La donna ha allertato il 112. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

I carabinieri di Mestrino hanno notificato a un 31enne un provvedimento della procura di Padova che dispone l'allontanamento d'urgenza dalla casa che l'uomo condivideva con la ex compagna 27enne. La donna ha allertato il 112 al termine dell'ennesima lite domestica, raccontando alle forze dell'ordine i maltrattamenti subiti dall'ex partner. Secondo quanto reso noto, l'uomo è stato denunciato il 7 gennaio per le violenze sull'ex compagna 27enne, che quel giorno era stata spinta contro le scale di casa e minacciata.

Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno infatti accertato che la 27enne, dopo essere stata malmenata e spinta contro le scale dell'abitazione, è stata minacciata dall'ex partner 31enne di fare "la stessa fine di Giulia Cecchettin". Il tutto è avvenuto davanti ai due figlioletti, che hanno assistito alla scena spaventatissimi. Subito dopo la lite, l'uomo si è allontanato e la 27enne ha allertato il 112 per raccontare quanto accaduto.

I militari hanno poi appreso dalla donna che i due avevano una separazione in corso e che il 31enne non aveva "condiviso" la decisione della 27enne, intensificando i comportamenti violenti che aveva assunto nei confronti della ragazza già dal 2019. La vittima ha inoltre raccontato che il 31enne era arrivato a pedinarla anche quando andava a fare la spesa e a controllare il suo cellulare in maniera morbosa, alla ricerca di indizi relativi a una presunta "nuova relazione" che però la 27enne non aveva.

La donna, madre di due bambini, ha poi descritto alle forze dell'ordine arrivate sul posto dopo la telefonate le violenze fisiche e psicologiche alla quale era stata sottoposta per anni. Negli ultimi tempi, stando a quanto da lei riferito, il 31enne aveva iniziato a minacciarla sempre più spesso con frasi estremamente violente che spesso avevano spaventato i due figli.