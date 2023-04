Migranti, nuovo naufragio al largo della Tunisia: sarebbero almeno 35 i morti Una barca al largo della Tunisia è naufragata, trasportava 49 migranti. Le vittime sono almeno 35. Lo riporta il sito di informazione Afroplanete, mentre la Guardia costiera tunisina ha confermato di aver soccorso 17 persone e ha parlato di “almeno 20 dispersi”.

A cura di Luca Pons

Nel mar Mediterraneo, al largo della Tunisia, un barcone con a bordo 49 persone migranti è naufragata. L'informazione è riportata dal sito di news Afroplanete, che ha sede anche in Tunisia si concentra sulle notizie del continente africano. Secondo quanto riportato, sarebbero almeno 35 le vittime, tra cui anche due bambini. Lo ha riportato anche l'agenzia stampa Vue sur med, annunciando che il naufragio è avvenuto attorno alle 9 di mattina. La Guardia costiera tunisina ha parlato di almeno 20 dispersi e 17 persone tratte in salvo, di cui due in condizioni critiche.

Sempre secondo Afrplanete, l'affondamento della barca sarebbe stato causato dalle condizioni meteomarine. Le forti onde avrebbero reso difficile per i migranti trasportati e per l'equipaggio muoversi, così che è risultato impossibile gettare via l'acqua che stava riempiendo la barca. Pochi giorni fa, una barca con a bordo circa 500 persone ha rischiato per giorni il naufragio nel Mediterraneo centrale, prima che i soccorsi intervenissero: alla fine i migranti a bordo sono stati tutti soccorsi, dopo un'operazione di undici ore, e sono stati portati al sicuro nei porti di Brindisi e Catania.

Morte o disperse 499 persone migranti nel Mediterraneo, nel 2023

Gli ultimi dati comunicati dal progetto Missing migrants dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni – o Oim, un'agenzia delle Nazioni unite – hanno mostrato che, nei primi tre mesi del 2023, 499 persone sono morte o sono state date per disperse attraversando il Mediterraneo. Si tratta di un aggiornamento dei dati comunicati a fine marzo, quando le vittime contate erano 441.

I morti nel Mediterraneo rappresentano la metà di tutte le persone morte o disperse durante una migrazione da gennaio a marzo 2023, mille in tutto. Nel conto sono incluse anche le 99 vittime della strage di Cutro, avvenuta a pochi metri dalle coste della Calabria. Il dato è in linea con quello di inizio 2022 (492 persone morte o disperse) e in aumento rispetto a 2021 (412 persone) e 2020 (277 persone, il dato più basso degli ultimi anni).

Nel complesso, nel 2022 i migranti che hanno perso la vita o sono stati dati per dispersi sulla rotta del Mediterraneo sono 2.406. Un terzo di tutte le persone morte o sparite durante una migrazione, nel mondo, l'anno scorso. Dal 2014 al a oggi, le vittime – o persone disperse, ma in caso di naufragi spesso non c'è differenza – nel Mediterraneo sono state 26.257. Questo rende la rotta del Mediterraneo la più pericolosa del mondo, con pochi termini di paragone rispetto alle altre principali rotte migratorie.