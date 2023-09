Migranti, migliaia di persone ancora nell’hotspot di Lampedusa: non si fermano gli sbarchi Le notizie di oggi sugli sbarchi dei migranti e gli aggiornamenti sull’emergenza a Lampedusa. Dopo giornate con migliaia di arrivi, prosegue ora il piano di trasferimenti per arginare l’emergenza. Tensioni nel governo sulla gestione della crisi: la Lega punta sul prossimo decreto Sicurezza.

A cura di Luca Pons

Prosegue l'emergenza migranti a Lampedusa: più di 4mila persone si trovano nell'hotspot di contrada Imbriacola, dopo che ieri sera sono partite 250 persone a bordo del traghetto di linea Empedocle. Sono numeri altissimi, nonostante i continui trasferimenti di migliaia di persone verso la penisola.

Gli ultimi sbarchi, infatti, negli scorsi giorni avevano portato più di 7mila persone in quarantotto ore, oltre 10mila tra lunedì e mercoledì. Il ritmo sarebbe ora relativamente rallentato, anche se è difficile avere numeri precisi: sono stati registrati 14 sbarchi con 590 persone. Così è stato possibile concentrarsi sui trasferimenti. L'altissimo numero di arrivi ha spaccato il governo Meloni, con la Lega a opporsi alla linea della presidente del Consiglio e Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, a difenderla.

Salvini: "I Paesi europei finanziano le Ong per portare migranti in Italia"

A Stasera Italia su Rete 4, ieri il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha ribadito che quanto fatto da Giorgia Meloni non basta: "Mi sembra evidente che oltre la via diplomatica, l'intero governo sta ragionando su una via italiana", che dovrebbe concretizzarsi nel prossimo decreto Sicurezza.

Nel suo intervento, Salvini ha detto che non sarebbe contrario a far intervenire la Marina militare (che dipende dal ministro della Difesa, Guido Crosetto) per arginare l'immigrazione illegale: "Penso che non si debba escludere nessun tipo di intervento. Ci sono tanti modi per bloccare, ridurre un flusso: a mali estremi, estremi rimedi".

In più, il ministro dei Trasporti ha aggiunto che "la sensazione, che è più di una sensazione, è che Paesi stranieri, anche Paesi europei, stiano finanziando delle associazioni che contribuiscono a questo flusso migratorio". Salvini si è poi spiegato in modo esplicito: "Penso ad alcuni governi che stanziano milioni di euro per le missioni navali di alcune Ong. Io sono a processo per una nave spagnola che era finanziata dal comune di Barcellona per portare migranti in Italia. Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare migranti in Italia. Questo è nei fatti e da italiano mi infastidisce parecchio".

A Lampedusa fiaccolata per la neonata di 5 mesi morta annegata

Ieri sera a Lampedusa si è tenuta una fiaccolata per commemorare la bambina di cinque mesi morta annegata poco lontano dall'isola, prima di riuscire a sbarcare. "Questo popolo è stato caricato da una pesante croce. L'ha portata spesso con sofferenza, con stanchezza, ma non si è mai arreso e merita di essere aiutato a portarla", ha detto don Carmelo Rizzo, parroco di Lampedusa. Alla fiaccolata ha partecipato anche un bambino di tre anni i cui genitori sono morti durante la traversata del deserto: "Ci stiamo prendendo cura di lui", ha affermato il parroco.

Era presente anche il sindaco, Filippo Mannino:"L'ennesima morte che riceve questa terra a cui non vuole abituarsi. Lampedusa, in questi anni, ha dato lezioni di umanità al mondo intero. In questi giorni siamo stati messi tutti dinanzi l'ineluttabilità della storia che ignora le logiche politiche e che anzi richiede un cambio di passo", ha dichiarato Mannino.

Storie di solidarietà e accoglienza

Dall'isola in queste ore arrivano anche molte storie di solidarietà e accoglienza. Come quella raccontata da un vigile del fuoco, Antonello Di Malta, al quotidiano La Sicilia: l'uomo sarebbe dovuto andare a cena da amici quando, uscendo di casa, ha trovato diversi giovani del Burkina Faso che, affamati, si erano allontanati dall'hotspot in cerca di cibo. A quel punto Di Malta ha raccontato di essere rientrato in casa insieme alla moglie, rinunciando ai propri impegni, e di aver preparato una spaghettata per tutti. "Li ho fatti accomodare nella veranda di casa mia e abbiamo cenato con loro. Avevano una fame pazzesca. Ma questa cosa la stanno facendo tutti, o quasi, i lampedusani. Perché tutti diamo una mano", ha detto il pompiere.