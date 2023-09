Matteo Salvini dice che la Germania paga le Ong per portare i migranti soccorsi in mare in Italia “Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare i migranti in Italia”, dice Matteo Salvini, accusando l’Europa di lasciare sola l’Italia a gestire il boom di arrivi.

A cura di Annalisa Girardi

Dopo aver definito gli sbarchi a Lampedusa come un "atto di guerra", Matteo Salvini torna ad avallare teorie complottiste e a puntare il dito contro gli altri Paesi europei. In particolare, la Germania, accusandola di pagare le Ong per portare i migranti soccorsi in mare in Italia. "Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare i migranti in Italia. È un fatto", ha detto il leader leghista, ospite della trasmissione Stasera Italia su Rete4.

Parlando della situazione a Lampedusa, dove la prima accoglienza è al collasso a causa delle migliaia di arrivi concentrate in pochi giorni, il vicepresidente del Consiglio ha detto: "Le organizzazioni criminali in Italia e dall'altra parte del Mediterraneo sono coordinate. Poi aggiungo un'altra cosa. La sensazione – è più che una sensazione – è che Paesi stranieri, anche Paesi europei, stiano finanziando delle associazioni che contribuiscono a questo flusso migratorio". E ancora: "Penso ad alcuni governi che stanziano milioni di euro per le missioni navali di alcune Ong. Io sono a processo per una nave spagnola che era finanziata dal Comune di Barcellona per portare immigrati in Italia. Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare immigrati in Italia. E da italiano mi infastidisce parecchio".

Va precisato che se le navi umanitarie battenti bandiera straniera che salvano i migranti nel Mediterraneo portano le persone soccorse in Italia è perché nel nostro Paese – per ovvie ragioni geografiche – si trovano i porti sicuri più vicini, al di là dei finanziamenti ricevuti. Ad ogni modo, Salvini ha poi accusato nuovamente l'Europa di aver lasciato sola l'Italia e ha affermato che serva "un centro per le espulsioni in ogni Regione".

Parlando della gestione degli arrivi da parte di Giorgia Meloni, tema che ha creato non poche tensioni nella maggioranza, il segretario del Carroccio ha sottolineato che per quanto sia giusto continuare a percorrere ogni via diplomatica possibile, sia anche necessario fare altro: "Dobbiamo arginare questo flusso con ogni mezzo necessario. È evidente che oltre alla via diplomatica da seguire, il governo sta ragionando su una via italiana, perché se ne sbarcano 4-5mila al giorno è una bomba sociale".

"Ci sono tanti modi per bloccare, ridurre un flusso: a mali estremi estremi rimedi", ha poi aggiunto, spiegando che l'Italia metterà "in mare e a terra tutti i mezzi necessari" e di non escludere che siano compresi anche "quelli della Marina militare".