Migranti, 400 persone in pericolo al largo della Sicilia. Alarm Phone: “Stanno imbarcando acqua” Circa 400 migranti sono in difficoltà al largo della Sicilia. L’allarme lanciato da Alarm Phone su Twitter: “Sono in mare da 4 giorni e imbarcano acqua”.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Sono 400 le persone a bordo di un'imbarcazione alla deriva al largo della Sicilia. A denunciarlo è Alarm Phone che su Twitter scrive che si tratta di migranti in fuga dalla Libia le cui vite sono in pericolo.

“Siamo stati chiamati da una grande barca in pericolo, che trasportava circa 400 persone scappate dalla Libia – si legge nel tweet – ci hanno detto di essere in mare da 4 giorni e che stanno imbarcando acqua: rischiano di morire. Abbiamo informato le autorità. Dobbiamo aiutarli”.

Intanto questo pomeriggio sono stati rinvenuti quattro cadaveri al largo di Lampedusa. La macabra scoperta è stata fatta dagli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza che hanno recuperato i corpi a diverse miglia dalla costa italiana. Si tratta di due uomini e due donne.

Le operazioni erano state avviate per la ricerca della bambina di due settimane dispersa da sabato pomeriggio e per i 4 dispersi del naufragio di questa notte in seguito all'inabissamento di un barcone su cui viaggiavano altri 26 migranti tratti in salvo.

Secondo quanto si apprende non vi è alcuna certezza che i corpi ripescati appartengano a quelli dei dispersi di stanotte anche per via dello stato di decomposizione che appare particolarmente avanzato. Potrebbe trattarsi anche delle vittime di un altro naufragio di cui non si ha avuta notizia avvenuto anche in acque internazionali e persino tunisine.