Meteo, irruzione di freddo artico sull'Italia con neve, piogge e calo delle temperature nel weekend Confermato l'arrivo di masse d'aria gelida di origine polare sul nostro Paese per il weekend. Tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio sono infatti previsti freddo, pioggia, neve e vento sull'Italia. Nella giornata di domenica 21 invece assisteremo a un netto miglioramento delle condizioni meteo.

A cura di Eleonora Panseri

Sembra confermato l'arrivo di un'ondata di aria gelida sul nostro Paese per il weekend che porterà sull'Italia freddo artico con nevicate, pioggia e vento tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024. Poi domenica un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Già a partire dalla giornata di oggi, infatti, un flusso d'aria artico-continentale inizierà a fare il suo ingresso verso l'Italia e dovrebbe riportare le temperature in linea con i valori del periodo, in qualche caso anche al di sotto della norma, con venti forti di Bora, Tramontana e Grecale, e nevicate anche in Appennino fino a quote collinari.

Le precipitazioni interesseranno soprattutto il Nord-Est, il Centro e la Sardegna; mentre nella giornata di sabato 20 arriveranno soprattutto al Sud e in Sicilia. Nella giornata di domenica 21 si profila poi un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Piogge e neve venerdì 19 gennaio: dove e quando sono previste

La giornata di oggi, venerdì 19 gennaio, si presenterà nuvolosa da Nord a Sud. In mattinata ci saranno deboli piogge al Nord-Est, in Emilia Romagna, sui settori interni delle regioni centrali e sulla Calabria tirrenica, mentre nelle ore del pomeriggio precipitazioni tra Lombardia e Nord-est, Umbria e Marche.

La sera invece il tempo potrebbe peggiorare sulle regioni del Centro, in Sardegna e sull’estremo Nord-Ovest. La neve potrebbe iniziare a presentarsi anche a quote collinari sulle zone appenniniche. Le temperature subiranno un netto calo al Nord e in parte anche al Centro e in Sardegna; ci saranno invece valori ancora molto elevati nella fascia del medio-basso adriatico, al Sud e in Sicilia, con punte superiori ai 20 gradi.

Neve anche a quote collinari sabato 20 gennaio, le previsioni meteo

Nella giornata di sabato 20 gennaio, avremo venti forti da Nord Est che raffredderanno tutte le Regioni. Sono attese precipitazioni al Centro-Sud, piogge e rovesci tra Abruzzo, basso Lazio, Molise, regioni del Sud, Sicilia settentrionale e Sardegna.

La neve arriverà in Appennino fino a quote collinari. Nel pomeriggio la situazione sarà ancora instabile con piogge sparse e nevicate al Sud e in Sicilia, mentre altrove dovremmo assistere a un progressivo miglioramento. Anche sabato le temperature saranno in diminuzione, anche sotto la norma climatica.

Miglioramento delle condizioni meteo domenica 21 gennaio

Dopo l’irruzione gelida attesa tra venerdì 19 e sabato 20, da domenica 21 gennaio le condizioni meteo dovrebbe tornare stabili, con cielo soleggiato, anche se in gran parte d’Italia ma il clima sarà ancora invernale.

Al Sud i valori massimi potranno ancora essere al di sotto della media stagionale mentre nel resto del Paese osserveremo una leggera risalita delle temperature massime. Al Nord, comunque, sarà ancora alto il rischio di gelate nelle ore mattutine.

Ondata di freddo artico con temperature a -20°C in Alto Adige

Questa ondata di gelo colpirà l'Alto Adige nella giornata di oggi, venerdì 19 gennaio. La provincia ha infatti diffuso sui propri canali social un‘allerta per maltempo e temperature estreme.

"Attraverso una corrente da nord, masse d'aria di origine polare più fredda faranno capolino nella regione alpina", ha riferito il meteorologo Dieter Peterlin dell'Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la Protezione civile.

"Poiché la notte tra venerdì e sabato sarà stellata, nelle vallate è previsto un notevole calo delle temperature. Nelle zone più alte ed innevate, il freddo sarà più pungente, con le minime comprese tra i meno 15 e i meno 20 gradi. Nel corso della giornata di domenica, le temperature torneranno lentamente a salire, mentre la prossima settimana sarà molto più mite a livello climatico", ha aggiunto.