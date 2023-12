Maxi incidente a Manduria, scontro tra 5 auto: un morto e 7 feriti, gravi moglie e figlia della vittima MAxi incidente ieri sulla statale ter Salentina a Manduria in direzione San Pancrazio Salentino: il bilancio è di un morto, un 62enne militare della Marina, e 7 feriti, tra cui la figlia 15enne e la moglie della vittime, le cui prognosi sono riservate.

È tragico il bilancio di un incidente stradale verificatosi ieri in Puglia: una persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite, tra cui la moglie e la figlia 15enne della vittima, in seguito allo scontro che ha coinvolto cinque auto nel territorio di Manduria, sulla statale ter Salentina in direzione San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi.

Lo schianto si è verificato tra una Abarth, una Lancia, una Nissan, una Audi e una Bmw per cause che sono ancora in via di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sono scontrate frontalmente all'altezza della Masseria del Sale, coinvolgendo altre tre auto, una delle quali si è ribaltata.

La vittima è Angelo Nuzzo, di 62 anni, che lavorava per la Marina Militare, viveva a San Pancrazio ma era originario di San Pietro Vernotico (Brindisi): viaggiava con la moglie e la figlia 15enne, entrambe gravemente ferite, a bordo di una Nissan che si è scontrata frontalmente con una Bmw. Le due sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, e la loro prognosi resta riservata, mentre l'uomo è deceduto sul colpo.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute autoambulanze del 118, i vigili del fuoco, squadre dell'Anas, pattuglie dei carabinieri, polizia e polizia locale di Manduria. Alcuni feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il traffico è rimasto bloccato per ore in entrambe le direzioni con deviazione su viabilità secondaria. Sono in corso accertamenti di rito per chiarire dinamica e responsabilità.