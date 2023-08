Matteo Brandi, l’operaio forestale morto mentre combatteva contri gli incendi: “Piccolo grande eroe” Tantissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo per l’operaio forestale siciliano morto nelle scorse ore in ospedale dove era ricoverato a seguito delle terribili ferite riportate mentre combatteva contro gli incendi di Monreale, nel Palermitano.

A cura di Antonio Palma

“Un piccolo grande eroe Forestale”, così colleghi e amici descrivono Matteo Brandi, l’operaio forestale morto nelle scorse ore in ospedale a Palermo, dove era ricoverato a seguito delle terribili ferite riportate mentre combatteva contro gli incendi di Monreale, nel Palermitano. Matteo Brandi si è spento la scorsa notte all’ospedale Buccheri La Ferla dove era stato ricoverato da quel terribile giorno in cui era caduto in un dirupo mentre si adoperava nello spegnimento delle fiamme che hanno devastato Monreale il 24 e 25 luglio scorsi.

Le condizioni del 56enne, nato a Palermo ma residente ad Altofonte, erano apparse subito molto gravi. Matteo Brandi ha lottato in un letto d’ospedale per tre settimane ma nelle ultime ore il suo quadro clinico si è complicato fino al decesso avvenuto tra domenica e lunedì. Una notizia che ha gettato nello sconforto i familiari ma anche sconvolto tanti colleghi e amici che fino all’ultimo avevano sperato per lui.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo per l’operaio forestale apparsi sui social dopo la diffusione della notizia del decesso. “Un caro collega ci lascia dopo essere stato un piccolo eroe Forestale”, scrive su Facebook un collega. “Che la Terra ti sia lieve. Sei un piccolo grande eroe dei Monti. Cordoglio alla famiglia di tutti noi colleghi. Guardate come muore un Forestale”, ha aggiunto un altro.

Messaggi di stima e cordoglio anche da parte del capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e del presidente della Regione, Renato Schifani. "Esprimo a nome mio e di tutta la mia giunta il più sentito cordoglio ai familiari e ai colleghi dell’operaio forestale, Matteo Brandi, morto oggi in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nelle operazioni di spegnimento dei roghi che hanno devastato Monreale il 24 e 25 luglio scorsi. Una perdita che ci addolora e che colpisce al cuore soprattutto quei lavoratori che sono sempre in prima fila per difendere la nostra terra. Faremo tutto quanto in nostro potere per garantire la loro sicurezza sul campo e valorizzare sempre di più il loro lavoro" ha fatto sapere il Governatore siciliano.

"Ho appreso con profonda tristezza la notizia della morte dell'operaio forestale, Matteo Brandi, a seguito delle ferite riportate durante le operazioni di spegnimento dei roghi che hanno devastato la Sicilia lo scorso luglio" ha affermato invece Fabrizio Curcio, rinnovando la sua "personale stima e gratitudine ai tanti operatori e alle tante volontarie e volontari di protezione civile che, con dedizione e purtroppo alle volte anche a rischio della propria vita e incolumità, operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione civile".