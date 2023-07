Masso piomba in spiaggia tra i turisti, bimba colpita al volto e ferita: paura in Sardegna L’incidente mentre la piccola era in acqua insieme ai genitori giunti in Ogliastra dalla provincia di Trento per le vacanze. La bambina è stata colpita da una scheggia ad uno zigomo ma ha rischiato danni più gravi visto che la ferita è ad appena un centimetro dall’occhio.

A cura di Antonio Palma

“Poteva andare molto peggio” ne è convinto il padre di una bambina di 9 anni protagonista di un bruttissimo incidente avvenuto mentre era in vacanza in Sardegna, a Cala Mariolu, sulla costa centro orientale dell’Isola. La bambina infatti è stata colpita dai frammenti di un grosso masso che si è staccato improvvisamente dalla scogliera che sovrasta la nota spiaggetta ed è piombato tra i turisti sugli scogli sottostanti.

L’incidente mercoledì mattina mentre la piccola era in acqua insieme ai genitori giunti in Ogliastra dalla provincia di Trento per le vacanze. La piccola era in acqua con altre persone quando il masso è rotolato verso il basso, scivolando dalla montagna e rimbalzando su uno scoglio dove si è frantumato in piccoli frammenti uno dei quali ha colpito al volto la bimba a forte velocità.

Immediati sono scattati i soccorsi alla piccola che sanguinava. Sul posto è intervenuta sia la vigilanza della spiaggia sia gli skipper del gommone che avevano trasportato i turisti in zona. Medicata nel migliore di modi, la minore è stata trasportata poi di nuovo a Cala Gonone dove poi è stata caricata su un’ambulanza e per raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro dove le sono stati applicati diversi punti di sutura.

La bambina è stata colpita da una scheggia ad uno zigomo che potrebbe costarle uno sfregio permanente ma ha rischiato danni più gravi visto che la ferita è ad appena un centimetro dall’occhio. Per questo ora la famiglia ha avviato una azione legale per individuare il titolare o l’ente pubblico proprietario della zona e procedere con una denuncia per un risarcimento. I genitori inoltre chiedono di mettere in sicurezza l’area e far entrare meno gente.

Il sindaco di Baunei nel cui comune ricade Cala Mariolu, nella provincia di Nuoro, ha spiegato che in zona sono affissi dei cartelli per caduta massi ma attende di parlare con i genitori della piccola turista per capire. “La cosa principale è che la bimba stia bene. Quanto accaduto ritengo sia dovuto al passaggio di una capra nel costone di montagna sopra Cala Mariolu” ha detto il primo cittadino a La Nuova Sardegna, aggiungendo: “In alcune parti della famosa cala, abbiamo apposto dei cartelli in relazione al pericolo di caduta massi. E rispetto a questo, stiamo studiando delle soluzioni”