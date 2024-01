Massacrato a calci e pugni, rapina da incubo per l’ex pilota Andrea Aghini: “Un cencio per soffocarmi” L’ex pilota di Rally Andrea Aghini è ora ricoverato a Pisa con fratture in varie parti del corpo. “Erano in quattro, indossavano tutti un passamontagna e non hanno pronunciato parola” ha rivelato il sessantenne aggredito nel giardino di casa a Collesalvetti, nel Livornese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rapina da incubo a casa dell'ex pilota di Rally Andrea Aghini, celebre ex rallista della squadra Lancia Martini negli anni '80 e '90. Malviventi lo hanno aggredito nella sua villetta al confine tra Collesalvetti e Fauglia, tra le provincie di Livorno e Pisa, e lo hanno pestato brutalmente mandandolo in ospedale dove ora il sessantenne è ricoverato. L'aggressione è avvenuta nel giardino della casa dell'ex pilota automobilistico nella serata di venerdì scorso.

Erano circa le 21 quando quattro rapinatori incappucciati e col volto travisato da passamontagna hanno aggredito Aghini prendendolo a calci e pugni e provocandogli lesioni e fratture su varie parti del corpo. L'ex pilota è stato imbavagliato con uno straccio e immobilizzato e infine trascinato all'0intero dell'abitazione dove infine i ladri hanno svaligiato la cassaforte portando via tutto.

A soccorrere Aghini i partecipanti a una corso in una scuola guida vicina, allarmati dalle urla che provenivano dalla casa. "I rapinatori hanno capito di essere stati scoperti e sono fuggiti. Uno l'ho rincorso ma non sono riuscito a prenderlo" ha raccontato il 60enne al Tirreno, ricostruendo quei terribili momenti.

L'ex pilota è stato quindi trasportato con l'ambulanza all'ospedale Cisanello di Pisa dove gli sono stati riscontrate fratture alle costole, alla mandibola e al setto nasale e quindi ricoverato. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che sono intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciati dai soccorritori.

"Indossavano tutti un passamontagna e non hanno pronunciato parola. Quindi non so neanche che accento avessero, sono solo riuscito a vedere che si sono allontanati a bordo di una Audi A6 nera" ha rivelato Andrea Aghini, aggiungendo: "Hanno usato un cencio come per farmi soffocare e mi hanno atterrato prendendomi a calci e pugni. Io urlavo e mi divincolavo. Poi mi sono saltati addosso e non ho visto più niente. Poi, a un certo punto, mi hanno preso di peso e mi hanno portato in casa".